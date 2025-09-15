„Rolling Stone“ leidėjas teisiasi su „Google“ dėl DI sukurtų paieškos rezultatų santraukų

Leidinių „Rolling Stone“, „Billboard“ ir „Hollywood Reporter“ leidėjas „Penske“ teigia, kad dirbtinio intelekto sukurtos santraukos sumažina lankytojų srautą jo svetainėse, nes naudotojai gauna paruoštus atsakymus ir jiems nereikia lankytis pirminiuose šaltiniuose.
Bendrovės teigimu, šis žingsnis kelia grėsmę nemokamo turinio leidėjams, kurie priklauso nuo pajamų iš skelbimų, gaunamų vartotojams lankantis jų svetainėse.
Vašingtono teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad „Google“, naudodamasi savo dominuojančia padėtimi, verčia leidėjus be atskiro sutikimo ar užmokesčio teikti turinį dirbtinio intelekto funkcijoms ir taip pažeidžia JAV antimonopolinius įstatymus. Pernai tas pats teismas nustatė, kad „Google“ turi monopoliją paieškos srityje.
„Jei ši antikonkurencinė veikla nebus kontroliuojama, ji sunaikins verslo modelį, kuris palaiko nepriklausomą žurnalistiką“, – rašoma ieškininiame pareiškime.
Bendrovės „Google“ atstovas spaudai pareiškė, kad dirbtinio intelekto kuriamos santraukos padeda naudotojams greičiau rasti informaciją ir suteikia jiems naujų galimybių atrasti turinį internete. Kiekvieną dieną per bendrovės „Google“ paieškos sistemą į kitas svetaines nukreipiama „milijardai paspaudimų“, o dirbtinio intelekto sukurtos santraukos šią sklaidą gali dar labiau išplėsti, pridūrė bendrovė.
Byla iškelta tuo metu, kai kiti konkurentai vis aktyviau siūlo dirbtinio intelekto įrankius, kurie pateikia tiesioginius atsakymus, o ne nuorodas į svetaines. Nepaisant naujų varžovų, bendrovės „Google“ verslas ir toliau sparčiai plečiasi.