Naujas DI įrankis „Eltasense“ keis, kaip stebite naujienas

Stebi ir tradicinę, ir socialinę žiniasklaidą
„Eltasense“ yra įrankis, kurio pagrindu galima įgyvendinti monitoringą, tai yra, sekti įvairius paminėjimus tiek tradicinėje žiniasklaidoje, tiek ir socialiniuose tinkluose.
„Šis įrankis sukurtas su reputacijos valdymo platforma „Repsense“ ir yra integruotas į ELTA paslaugų portfelį. Tai yra pridėtinė vertė mūsų prenumeratoriams, kuriems galbūt aktualu ne vien tik sklaida, bet taip pat jie nori nepasimesti tame nuolatiniame informaciniame triukšme, kad galėtų išsirinkti sau svarbiausius paminėjimus, aktualius jų įmonei, o galbūt ir stebėti ir konkurentų veiklą. Labiausiai šitas įrankis yra pritaikytas verslui, bet taip pat jis aktualus ir viešajam sektoriui, ir kitoms organizacijoms“, – sako Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė, ELTA vykdančioji redaktorė.
Toks įrankis leidžia matyti kur kas daugiau informacijos, nei buvo įmanoma anksčiau.
„Iki šiol matydavome tik ledkalnio viršūnę, kitkas likdavo nematoma. Visi žiūri tradicinės žiniasklaidos paminėjimus, bet didžiules auditorijas turinčių kūrėjų, influencerių, produktų ir prekių ženklų paminėjimų niekas iki mūsų negalėjo stebėti. Žmogus negali peržiūrėti tiek turinio, kad jį išanalizuotų, aptiktų ir vaizdu, ir žodžiu pateiktą informaciją“, – teigia Liudvikas Andriulis, vienas iš „Repsense“ bendraįkūrėjų.
„Eltasense“ stebi tradicinę žiniasklaidą, įrašo, paverčia vaizdą žodžiais, supranta televizijos, radijo laidas, nuskaito spaudą, įskaitant ir regioninius leidinius, kiekvienas straipsnis ar laida yra paverčiami tekstu, o dirbtinis intelektas ne tik suskaičiuoja žodžius, bet ir supranta, apie ką yra rašoma.
„Bet turbūt dar svarbiau, kad „Repsense“ apima patį plačiausią informacinį lauką, nes mes ne tik sekame žiniasklaidą tuo bendruoju supratimu, kažkokius viešus puslapius, bet mes mokame analizuoti ir trumpo formato video turinį, ir tai yra „TikTokus“, „Reelsus“, „Storius“ ir juos mūsų sistema ne tik peržiūri ir supranta, bet ir identifikuoja juose prekių ženklų paminėjimus, netgi atskirus produktus. Pavyzdžiui, jeigu ant stalo tinklalaidės metu stovi sulčių pakelis, mūsų sistema pasakys, kad tai buvo to prekių ženklo, tokios spalvos ir toks produktas“, – aiškina L. Andriulis.
Skirta ne tik komunikacijos profesionalams
„Eltasense“ ypatumas tas, kad juo gali labai paprastai naudotis ir profesionaliai su ja nedirbantys žmonės, kuriems pravartu sekti informaciją, pavyzdžiui, įmonių vadovai, rinkodaros vadovai, pardavimų vadovai ir kiti.
Tai gali būti svarbu valdant reputaciją, įvedant į rinką naujus produktus, valdant krizes, stebint konkurentų komunikaciją, rengiant verslo strategiją ir tt.
„Tai, kad „Eltasense“ perleidžia žiniasklaidos stebėjimą nuo komunikacijos profesionalų iki kitų įmonių darbuotojų reiškia, kad jie tiesiog dirbs efektyviau. Anksčiau tik nedidelė grupė ar vos vienas žmogus įmonėje matydavo tokį vaizdą, o dabar ir pardavėjai, ir rinkodaristai, įmonės administratoriai, vadovai, visi turės prieigą prie daug platesnio vaizdo, matys, kas vyksta visoje įmonės ar organizacijos ekosistemoje“, – sako L. Andriulis.
G. Jaruševičiūtė-Mockuvienė pridūrė, kad naujienų agentūrai ELTA tokie nauji įrankiai ir platformos labai svarbūs, nes agentūra turi įvairių idėjų ir ambicijų ateičiai.
„Mums kaip agentūrai labai svarbu išlaikyti tą visuomenės informavimo misiją, bet reikia suprasti, kad visi gyvename labai besikeičiančiame pasaulyje, medijų kanalai labai tobulėja, diegiasi naujus įrankius, tad ir mums yra labai svarbu ir aktualu galvoti ir savo klientams pasiūlyti kažką naujo“, – sako ji.