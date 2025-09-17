Stulbinanti statistika atskleidžia kas ir kaip naudoja „ChatGPT“

„ChatGPT“ vis dažniau dalina patarimus
„ChatGPT“ bent kartą per savaitę naudoja net 700 mln. žmonių visame pasaulyje, kurie kasdien išsiunčia apie 2,5 mlrd. žinučių. Net apie 52 proc. „ChatGPT“ naudotojų yra moterys, nors dar 2024 m. pradžioje jos sudarė vos apie 37 proc. visų šio DI asistento naudotojų. Be to, net pusė visų „ChatGPT“ užklausų priklauso vartotojams iki 26 m., tad galima net neabejoti, kad Z kartos atstovai yra aktyviausi DI naudotojai.
Tyrėjai išskyrė tris pagrindines sritis, kuriose DI asistentai naudojami dažniausiai. Bendrai jos sudaro beveik 80 proc. visų vartotojų pokalbių.
- Praktiniai patarimai („Practical Guidance“) – apie 29 proc. visų užklausų. Vartotojai prašo patarimų įvairiomis temomis – nuo to, kaip atlikti tam tikras užduotis, iki kūrybinių idėjų generavimo.
- Informacijos paieška („Seeking Information“) – 24 proc. visų išanalizuotų užklausų yra susijusios su informacijos paieška.
- Rašymas („Writing“) – 24 proc. Tai – populiariausia funkcija darbo kontekste, sudaranti net 40 proc. su darbu susijusių užklausų. Įdomu tai, kad du trečdaliai šių užklausų yra prašymai ne sukurti tekstą „nuo nulio“, o jį redaguoti, apibendrinti ar išversti.
„Tai, kad žmonės vis aktyviau naudoja DI informacijos ar patarimų paieškai – signalas, kad dirbtinis intelektas tapo neatsiejama kasdienybės dalimi. Žmonės juo pasitiki planuodami atostogas, ieškodami receptų ar prašydami patarimo – lygiai taip pat, kaip anksčiau naudodavosi „Google“ paieška. Verslas, kuris tai supras ir išnaudos pirmas, laimės“, – teigia Erik Murin, agentūros „More“ vadovas.
Įdomu tai, kad aukštąjį išsilavinimą turintys ir profesionaliose srityse dirbantys vartotojai yra labiau linkę naudoti „ChatGPT“ darbui. Tačiau net ir jie dažniau renkasi DI kaip patarėją sprendimams priimti, o ne kaip užduočių vykdytoją. Su rašymu susijusios užduotys sudaro net 40 proc. visų su darbu pokalbių, tačiau, kaip minėta, dažniausiai tai – pagalba tobulinant jau parengtą medžiagą.
Kaip laimėti DI eroje: patarimai turinio kūrėjams
Tyrime pristatoma vartotojų ketinimų klasifikacija: „klausimas“ (angl. Asking), kai siekiama gauti informacijos sprendimui priimti, ir „darymas“ (angl. Doing), kai prašoma atlikti konkrečią užduotį. „OpenAI“ surinkti duomenys rodo, kad „klausimų“ dalis sparčiai auga. Be to, „ChatGPT“ užduodami klausimai tampa vis ilgesni, sudėtingesni ir labiau pritaikyti individualioms situacijoms.
„Didžiausia klaida – kurti turinį robotams, pamirštant, kad galutinis vartotojas yra žmogus, kuris ieško sprendimų. Šis „ChatGPT“ tyrimas patvirtina, kad DI asistentams vertingiausias tas turinys, kuris padeda atsakyti į klausimą „ką man daryti?“. Todėl laimi ne sausi faktų rinkiniai, o praktiniai gidai, palyginimai ir aiškios instrukcijos, vedančios vartotoją sprendimo link“, – pabrėžia E. Murin.
GEO (angl. Generative Engine Optimization) specialisto teigimu, tyrimo įžvalgos suteikia aiškias gaires komunikacijos, SEO ir kitiems turinį kuriantiems specialistams, kaip pritaikyti savo turinį DI erai:
- Orientuokitės į sprendimų paiešką. Norint patekti į „ChatGPT“ atsakymus, reikia kurti turinį, kuris ne tik pateikia faktus, bet ir padeda priimti sprendimus. Tyrimas rodo, kad „klausiantis“ (Asking) turinys yra vertingesnis ir sparčiau auga nei „darantis“ (Doing). Tad praktiniai patarimai, instrukcijos ir palyginamieji straipsniai taps dar svarbesni.
- Pateikite turinį itin paprasta struktūra. Aiškios antraštės, sąrašai ir lentelės padeda DI asistentams greičiau suprasti ir apibendrinti jūsų turinį, todėl didėja tikimybė, kad jis bus panaudotas atsakymuose.
- Nepamirškite kasdienio vartotojo. Didžioji dalis DI srauto ateina iš paprastų, su darbu nesusijusių užklausų. Optimizuokite turinį plačiajai auditorijai, sprendžiančiai kasdienes problemas, o jeigu kasdienių vartotojų jūsų verslas nesiekia, dabartiniame etape vertėtų pasvarstyti, ar apskritai verta investuoti dideles sumas į GEO.