Šiaurės Korėjos lyderis stebėjo kovinių dronų bandymus ir nurodė plačiau naudoti DI

Nuotraukose, kurias paskelbė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra, matyti, kaip bepilotis orlaivis pakyla, o paskui sunaikina taikinį.
Valstybinė žiniasklaida teigė, kad pratybos parodė „puikų „Kumsong“ serijos taktinių atakos bepiločių orlaivių kovinį efektyvumą“, ir pranešė, kad Kimas išreiškė „didelį pasitenkinimą“ rezultatais.
Bepiločiai orlaiviai tampa „pagrindiniu karinių operacijų ištekliumi ir didžiausios svarbos užduotimi modernizuojant KLDR ginkluotąsias pajėgas“, – pranešė Kimas.
Jis taip pat nurodė „stengtis sparčiai plėtoti naujai įdiegtą dirbtinio intelekto technologiją“, taip pat „plėsti ir stiprinti“ dronų gamybos pajėgumus.
Seulo Korėjos nacionalinio susivienijimo instituto analitikas Hong Minas sakė, kad Kimas laiko dronų technologijas labai svarbiomis siekiant užsitikrinti „didžiosios galios statusą“.
„Dronai kelia susirūpinimą, nes jie yra nebrangūs, o jų keliama grėsmė – didelė: autonominis misijų vykdymas, didesnis tikslumas ir mirtinumas, tinkamumas masinei gamybai ir didesnis taktinis lankstumas“, – pridūrė jis.
Mokosi iš Rusijos
Pernai Pchenjanas pristatė savo pirmuosius atakos dronus, o ekspertai perspėjo, kad jo nauji pajėgumai šioje srityje gali būti susiję su tuo, kad formuojasi aljansas su Rusija.
Analitikai taip pat teigia, kad Šiaurės Korėjos kariai, siunčiami kariauti į Rusiją, įgis šiuolaikinės karybos patirties – įskaitant ir žinias, kaip mūšio lauke naudoti bepiločius orlaivius.
O Lim Eul-chul iš Pietų Korėjos Kyungnamo universiteto sakė, kad DI galėtų leisti Šiaurės Korėjos dronams „veikti net ir tada, kai yra slopinami GPS ar ryšio signalai, pasikliaujant iš anksto apmokytais algoritmais“.
Šiaurės Korėja išbandė GPS trukdymo atakas prieš Pietų Korėjos techniką – ši operacija paveikė kelis laivus ir dešimtis civilinių orlaivių.
„Nuo 2024 m. DI diegimas įgavo pagreitį, remiantis Rusijos perduodamomis technologijomis ir karo Ukrainoje pamokomis“, – sakė Limas.