Trylikametis mokykloje uždavė klausimą dirbtiniam intelektui – po kelių minučių ji sulaikė policija

Po kelių minučių į mokyklą atvyko policijos pareigūnai, surakino paauglį antrankiais ir išvežė jį į areštinę. Vietos šerifo biuras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas mokinio areštas.
Vietos šerifo biuras pranešė, kad mokyklos direktoriaus pavaduotojas gavo mokyklos saugumo sistemos „Gaggle“ išsiųstą įspėjimą ir nedelsdamas iškvietė policiją. Pareigūnai greitai atvyko į mokyklą ir surakino nustebusį paauglį.
Pasak pareigūnų, berniukas paaiškino, kad jis „tiesiog trolino“ savo draugą, kuris jį erzino. Jis norėjo jam nusiųsti juokingą atsakymą, sukurtą dirbtiniu intelektu.
Policija įspėja tėvus apie „ChatGPT“
Tačiau šis pokštas nei mokyklos administracijai, nei policijai nepatiko – ypač atsižvelgiant į ilgą šaudynių JAV mokyklose istoriją – pavyzdžiui, žudynes mokykloje Parklande (Floridoje), per kurias žuvo 17 žmonių.
Teisėsaugos institucijos įspėja tėvus, kad jų vaikai turėtų būti labai atsargūs, kai užduoda klausimus „ChatGPT“. Policijos pareigūnai sugebėjo greitai sureaguoti, nes „Gaggle“ programa yra įdiegta mokyklos įrenginiuose ir gali nustatyti, ar mokinys elgiasi įtartinai.
Sistema „Gaggle“ yra prieštaringai vertinama JAV, nes jau yra sukėlusi daugybę klaidingų pavojaus signalų. Ji taip pat kritikuojama už tai, kad mokyklų teritorijoje sukuria policinės valstybės atmosferą, rašo fakt.pl.
