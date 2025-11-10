DI padeda identifikuoti Holokausto aukas

Jeruzalėje esantis Jad Vašemo Pasaulinis Holokausto atminimo centras teigia, kad šis įvykis žymi septyniasdešimt metų trukusį darbą ir yra jo misijos, kuria siekiama atkurti Antrojo pasaulinio karo metu nacių nužudytų žmonių tapatybę, pagrindas.
Apie milijonas žydų aukų vis dar yra nežinomos, „ir daugelis jų greičiausiai liks nežinomos amžinai“, teigia Jad Vašemas. Tačiau, pasitelkdamas tokias priemones kaip dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis, centras tikisi, kad galės atkurti dar 250 000 vardų – išanalizavęs šimtus milijonų dokumentų, kurie buvo pernelyg dideli, kad būtų galima juos ištirti rankiniu būdu.
Holokausto išgyvenusiųjų skaičius mažėja, o pasaulis netrukus liks be tiesioginių liudytojų, todėl Jad Vašemo pirmininkas Dani Dayanas sakė, kad penkių milijonų pasiekimas yra priminimas apie neužbaigtą pareigą.
„Už kiekvieno vardo slypi svarbus gyvenimas – vaikas, kuris niekada neužaugo, tėvas, kuris niekada negrįžo namo, balsas, kuris buvo amžinai nutildytas, – sako D. Dayanas. – Mūsų moralinė pareiga yra užtikrinti, kad kiekviena auka būtų prisiminta, kad niekas neliktų anonimiškumo tamsoje.“
Kaip DI padeda identifikuoti bevardes Holokausto aukas
2024 m. gegužę Jad Vašemas paskelbė, kad sukūrė savo DI programinę įrangą, kuri naršys daugybę įrašų, bandydama identifikuoti šimtus tūkstančių Holokausto metu nužudytų žydų, kurių vardai nėra įtraukti į oficialius memorialus.
Tuo metu ji surinko informaciją apie 4,9 milijono asmenų, perskaitė pareiškimus ir dokumentus, patikrino filmuotą medžiagą, kapines ir kitus įrašus.
Holokausto aukų vardai ir pavardės, taip pat asmeniniai failai, kuriuose pasakojama apie daugelio iš jų gyvenimą, yra surinkti šešiomis kalbomis internetinėje Jad Vašemo duomenų bazėje.
Ši duomenų bazė, kaip pažymėta, padėjo daugybei šeimų susirasti dingusius artimuosius ir pagerbti mylimus žmones – ypač todėl, kad dauguma aukų neturėjo kapų.
„Naciai siekė ne tik juos nužudyti, bet ir ištrinti jų egzistavimą. Identifikuodami penkis milijonus vardų, mes atkuriame jų žmogiškąją tapatybę ir užtikriname, kad jų atminimas išliktų, – sako Jad Vašemo vardų salės direktorius Aleksandras Avramas, vadovaujantis centrinei aukų vardų duomenų bazei.
