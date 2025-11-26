Mokslas ir ITDirbtinis intelektas

Tyrimas: 45 proc. šalies gyventojų nė karto nėra naudojęsi DI

2025 m. lapkričio 26 d. 08:14
Dirbtinio intelekto (DI) įrankiais Lietuvoje nė karto nėra pasinaudoję 45 proc. žmonių, kurių dauguma yra vyresnio amžiaus, rodo LRT užsakymu atlikta reprezentatyvi visuomenės apklausa.
Anot tyrimo, DI dažniau nesinaudojantys nurodė 50–64 metų arba vyresni nei 65 metų asmenys, taip pat neturintys vidurinio išsilavinimo ar mažesnes pajamas gaunantys gyventojai.
Tuo metu daugiau nei pusė (52 proc.) žmonių DI yra naudojęsi bent kartą. Apklausos duomenimis, kasdien DI įrankiais naudojasi 12 proc., kartą ar keliskart per savaitę – 20 proc., kartą per mėnesį – 11 proc., o rečiau nei kartą per mėnesį – 9 proc. respondentų.
DI daugiausia naudojasi 18–29 metų amžiaus asmenys, taip pat aukštąjį išsilavinimą turintys žmonės, specialistai ir tarnautojai, besimokantis jaunimas.
LRT užsakymu apklausą atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Apklausa vyko šių metų spalio 16–28 dienomis. Jos metu apklausta 1 019 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresni), tyrimas vyko 112 atrankos taškų.
Rezultatų paklaida neviršija 3,1 procentinio punkto, kai pasitikėjimo intervalas 95 proc.
