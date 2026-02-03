EIMIN įsteigė dirbtinio intelekto kompetencijų centrą viešajam sektoriui

„DI kompetencijų centras viešajam sektoriui – tai strateginis žingsnis, kuriuo siekiame stiprinti valstybės skaitmeninį atsparumą ir suteikti viešojo sektoriaus darbuotojams reikalingas kompetencijas, kad jie galėtų greičiau ir užtikrinčiau prisitaikyti prie technologinių pokyčių bei teikti verslams ir gyventojams modernesnes ir kokybiškesnes paslaugas“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
DI kompetencijų centras teiks konsultacijas ir metodinę pagalbą, siekdamas padėti viešajam sektoriui saugiai kurti ir diegti patikimus DI sprendimus, laikantis ES DI akto reikalavimų. Pagalba apims išmaniuosius viešuosius pirkimus, DI procesų valdymą ir standartizaciją, DI sistemų rizikos nustatymą, taip pat aukštos rizikos DI sistemų poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą ir pasirengimą atitikties vertinimo procedūroms.
„Pernai DI įgūdžių jau apmokėme apie 6 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų. Tad naujajame DI kompetencijų centre jie galės ne tik įgyti kasdieniame darbe reikalingų teorinių ir praktinių žinių, bet ir saugiai bei atsakingai diegti DI sprendimus. Šiame centre suteikta metodinė pagalba leis viešojo sektoriaus darbuotojams priimti duomenimis grįstus sprendimus, laikantis saugumo ir etikos standartų, bei efektyviau teikti viešąsias paslaugas tiek verslui, tiek gyventojams“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zailskas.
VSSA taip pat yra parengusi ir institucijų vidaus reglamentavimui skirtas DI taikymo politikos ir taisyklių rekomendacijas. DI taikymo politika apibrėžia atsakingo DI naudojimo principus, užtikrinančius saugumą, privatumą, etiką, skaidrumą ir teisėtumą. DI taikymo taisyklės nustato DI naudojimo sąlygas ir reikalavimus, kuriuos institucijos raginamos pritaikyti pagal savo veiklos specifiką. EIMIN kartu su DI kompetencijų centru jau įgyvendina ir DI mokymų platformą. Ji skirta didinti viešojo sektoriaus darbuotojų DI raštingumą, kuris apima žinias ir įgūdžius, leidžiančius suprasti DI sistemų galimybes, duomenų kokybės svarbą, rizikas ir priimti pagrįstus sprendimus dėl DI sistemų naudojimo.
Numatomi specializuoti mokymai apimtų vadovų strateginį DI taikymą ir rizikų valdymą, specialistų saugų praktinį DI naudojimą bei IT ir duomenų specialistų techninį pasirengimą pagal ES DI akto reikalavimus.
Viešojo sektoriaus atstovai jau gali pasinaudoti ir DI kompetencijų centre veikiančia technine bandomąja aplinka – „smėliadėže“, kuri skirta naujų technologijų, ypač viešosios debesijos sprendimų, testavimui hibridinės debesijos rėmuose.
Daugiau informacijos apie DI kompetencijų centrą viešajam sektoriui galima rasti čia.
dirbtinis intelektaskompetencijacentras
