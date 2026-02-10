Botų skandalas Kapčiamiesčio diskusijose šokiruoja: atskleista, kaip buvo kurstoma visuomenė

Kompanija taip pat pranešė, kad daugiau nei 2 tūkst. „Facebook“ įtartinų vartotojų paskyrų, aktyviai veikusių diskusijose dėl Kapčiamiestyje planuojamo steigti poligono, privalės įrodyti savo autentiškumą.
„Botų“ ir kitų neautentiškų paskyrų dalyvavimas nacionaliniam saugumui jautriose diskusijose yra neleistinas, nes jos gali dirbtinai kelti įtampą, daryti įtaką viešajai nuomonei ir kompromituoti valstybės sprendimus.
Tik apsaugodami informacinę erdvę galime užtikrinti visuomenės atsparumą ir pasitikėjimą valstybės institucijomis“, – pranešime nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas.
„Institucijos daro viską, kad Kapčiamiesčio gyventojai gautų išsamią, tikslią ir profesionaliai parengtą informaciją apie steigiamą poligoną“, – pažymėjo jis.
Sausio pradžioje portalas LRT.lt paskelbė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ sukurtą grupę „Taikus“ Rūdninkų ir Kapčiamiesčio karinis poligonas“ sudarė daugiau nei 80 proc. netikrų paskyrų, registruotų Afrikoje ir Azijoje.
Grupėje dalintasi recidyvisto Antano Kandroto „Celofano“, prorusiškos veikėjos Erikos Švenčionienės, internetinių „trolių“ transliacijomis bei įrašais.
Reaguodamas į situaciją, NKVC tąkart nurodė, jog yra kreipęsis į „Meta“, siūlydamas įvertinti ir blokuoti paskyras, veikiančias prieš visuomenę.
KapčiamiestisFacebookbotai
