Po pasaulinio viršūnių susitikimo – žinia dėl dirbtinio intelekto naudojimo

„Saugaus, patikimo ir tvirto DI plėtojimas yra pasitikėjimo kūrimo ir socialinės bei ekonominės naudos didinimo pagrindas“, – sakoma deklaracijoje, kurią pasirašė 86 valstybės ir dvi tarptautinės organizacijos.
Į ją nebuvo įtraukti jokie konkretūs įsipareigojimai, tačiau buvo atkreiptas dėmesys į kelias savanoriškas, neprivalomas iniciatyvas, įskaitant DI tyrimų pajėgumų sujungimą tarptautiniu mastu.
„Manome, kad DI potencialas geriausiai įgyvendinamas tik tada, kai žmonija dalijasi jo suteikiama nauda“, – teigiama pareiškime, pasirodžiusiame po renginio, kuris truko penkias dienas.
Susiję straipsniai
Jame generatyvinio DI atsiradimas vadinamas „lūžio tašku technologijų evoliucijos trajektorijoje“.
Renginys „AI Impact Summit“, kuriame dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių, įskaitant pagrindinių technologijų įmonių generalinius direktorius, buvo jau ketvirtasis kasmetinis pasaulinis susitikimas, skirtas aptarti būdus, kaip elgtis su generatyviniu DI, ir pirmasis, kurį surengė besivystanti šalis.
DI srityje pirmaujančios Jungtinės Valstijos nepasirašė praėjusių metų viršūnių susitikimo pareiškimo.
Naujajame Delyje buvo aptariamos tokios temos, kaip daugiakalbio DI vertimo nauda visuomenei, darbo vietų praradimo grėsmė ir didelis duomenų centrų elektros suvartojimas.
„Pripažindami didėjančius DI poreikius energetikos, infrastruktūros ir gamtinių išteklių srityse, pabrėžiame energiją taupančių DI sistemų kūrimo svarbą“, – pažymima pareiškime.
Analitikai prieš paskelbiant deklaraciją sakė, kad dėl plačios viršūnių susitikimo apimties ir miglotų pažadų, duotų ankstesniuose šio formato renginiuose Prancūzijoje, Pietų Korėjoje ir Jungtinėje Karalystėje, konkretūs įsipareigojimai yra mažai tikėtini.
Viršūnių susitikimo deklaracijoje nurodoma, kad „vis dar svarbu didinti galimų saugumo aspektų supratimą“.
„Pripažįstame DI sistemų saugumo, pramonės inicijuotų savanoriškų priemonių ir techninių sprendimų bei tinkamų politikos sistemų, kurios sudaro sąlygas inovacijoms ir tuo pačiu skatina viešąjį interesą, priėmimo svarbą“, – priduriama deklaracijoje.