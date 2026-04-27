„Tele2“ investuoja į darbuotojų įgūdžius: diegia vidinį dirbtinio intelekto įrankį

„Tele2 Genie“ įdiegimu siekiama palengvinti ir pagreitinti darbą įvairiose srityse – nuo el. laiškų ar dokumentų rengimo, informacijos apibendrinimo iki idėjų generavimo ar paprastesnės duomenų analizės.
„Dirbtinį intelektą matome kaip pagalbinę priemonę, kuri palengvina kasdienį darbą, tačiau nepakeičia žmogaus. Sprendimai, kūryba ir atsakomybė išlieka mūsų žmonių rankose. Naujas įrankis gali pagreitinti pasikartojančias užduotis, padėti struktūruoti informaciją ar pasiūlyti skirtingus sprendimo variantus, tačiau galutiniai sprendimai ir vertinimas visuomet lieka darbuotojo atsakomybė. Mūsų tikslas – suteikti komandai įrankius, kurie padėtų dirbti patogiau ir žengti koja kojon su naujovėmis“, – sako „Tele2“ generalinis direktorius Lietuvai ir Baltijos šalims Petras Masiulis.
Dėmesys darbuotojų augimui ir gerovei
Susiję straipsniai
P. Masiulis pabrėžia, kad naujų technologijų diegimas pirmiausia yra investicija į darbuotojų augimą ir jų kasdienio darbo kokybę.
„Mums svarbiausia – žmonės, todėl diegdami naujus sprendimus pirmiausia galvojame apie tai, kaip jie padės mūsų komandai augti, mokytis ir jaustis užtikrintai savo darbe. Dirbtinis intelektas šiuo atveju yra dar viena galimybė stiprinti kompetencijas ir palengvinti kasdienes užduotis“, – tvirtina „Tele2“ generalinis direktorius Lietuvai ir Baltijos šalims.
Jis priduria, kad suteikdama darbuotojams modernius įrankius, bendrovė siekia kurti aplinką, kurioje žmonės galėtų daugiau dėmesio skirti kūrybiškiems sprendimams, bendradarbiavimui ir vertės kūrimui, o rutininės užduotys taptų paprastesnės ir greičiau įveikiamos.
Atsakingas naudojimas
P. Masiulio teigimu, kartu su naujų technologijų diegimu itin svarbiu aspektu išlieka nuoseklus darbuotojų pasirengimas ir aiškūs naudojimosi jomis principai.
„Siekiame, kad mūsų komanda jaustųsi užtikrintai naudodama naujus įrankius, todėl didelį dėmesį skiriame mokymams. Visi darbuotojai prieš pradėdami naudotis „Tele2 Genie“ turės pereiti specialią mokymų programą, susipažinti su pagrindiniais naudojimo principais ir išlaikyti testą. Tai padeda užtikrinti, kad dirbtinis intelektas būtų naudojamas atsakingai ir tikslingai“, – pabrėžia jis.
Kalbėdamas apie naują įrankį, P. Masiulis akcentuoja ir klientų duomenų apsaugos svarbą – darbuotojai skatinami visuomet įvertinti pateikiamą informaciją ir laikytis galiojančių GDPR reikalavimų, užtikrinant, kad technologijos būtų naudojamos saugiai ir atsakingai.
Tele2investicijadirbtinis intelektas
Rodyti daugiau žymių