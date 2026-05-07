ES susitarė uždrausti DI priemones seksualinio pobūdžio vaizdo klastotėms kurti

2026 m. gegužės 7 d. 09:11
Živilė Aleškaitienė
ES valstybių narių ir Europos Parlamento derybininkai susitarė uždrausti dirbtinio intelekto (DI) programas, naudojamas seksualinio pobūdžio vaizdo klastotėms kurti be vaizduojamų asmenų sutikimo, ketvirtadienį anksti ryte pranešė ES Tarybai pirmininkaujančio Kipro atstovai.
Kartu planuojama supaprastinti kitas DI taikomas taisykles, siekiant išlaisvinti šios technologijos ekonominį potencialą Europoje.
Prieš pokyčiams įsigaliojant, susitarimas dar turi būti oficialiai patvirtintas EP plenariniame posėdyje ir ES valstybėse narėse. Tai paprastai laikoma formalumu.
Jei priemonė bus patvirtinta, įmonės turės iki 2026 m. gruodžio 2 d. priderinti savo sistemas.

Meno ateitis dirbtinio intelekto eroje: kaip bus prižiūrimos autorių teisės?

Vaizdo klastotėse („deepfake“) asmens veidas gali būti įterptas į kitą vaizdo įrašą, pavyzdžiui, pornografinę sceną, arba jo balsas gali būti dirbtinai atkartotas, sukuriant įspūdį, kad jis daro ar sako kažką, ko iš tikrųjų nedarė ar nesakė. DI technologijų pažanga smarkiai palengvina labai įtikinamo netikro turinio kūrimą.
Planuojamas draudimas taip pat vienareikšmiškai taikytinas vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų kūrimui.
„Mes stipriname vaikų apsaugą nuo pavojų, susijusių su dirbtinio intelekto sistemomis“, – pareiškime teigė Kipro Europos reikalų viceministrė Marilena Raouna.
Intymios ar techniškai pakeistos medžiagos, įskaitant vaizdo klastotes, dalijimasis be sutikimo 2024 m. ES buvo klasifikuotas kaip nusikalstama kibernetinio smurto forma.
