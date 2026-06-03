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Pasaulio žiniasklaidos priemonės vienija jėgas kovai su DI iššūkiais

2026 m. birželio 3 d. 16:23
Marius Jakštas
Trečiadienį apie 30 Europos ir Šiaurės Amerikos žiniasklaidos priemonių prisijungė prie koalicijos, kuriai davė pradžią Didžiosios Britanijos transliuotojas BBC, „Sky News“ ir „The Guardian“, siekdamos užtikrinti sąžiningą atlygį už naujienų turinį iš dirbtinio intelekto (DI) milžinių.
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Tarp naujų vadinamosios SPUR (angl. „Standards for Publisher Usage Rights“) koalicijos narių – Prancūzijos „CMA Media“, Šveicarijos „Ringier“ ir Kanados grupės, įskaitant „The Globe and Mail“ bei „CBC/Radio Canada“.
„Pasaulyje pirmaujančios žiniasklaidos priemonės yra pasiryžusios versti naują skyrių savo santykiuose su technologijų platformomis ir valdžios institucijomis“, – pasaulinės naujienų leidėjų asociacijos WAN-IFRA susirinkime Pietų Prancūzijos mieste Marselyje sakė „CMA Media“ direktoriaus pavaduotojas Jeanas Christophe'as Tortora.
Jis paragino sudaryti naują susitarimą, grindžiamą teisingu vertės pasidalijimu, turinio apsauga ir patikimos bei nepriklausomos žurnalistikos gynimu.

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J. C. Tortora taip pat kreipėsi į Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną, ragindamas kelti žiniasklaidos atstovų nuogąstavimų klausimą šį mėnesį vyksiančiame Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime Evian le Bene rytinėje Prancūzijoje.
Trijų dienų WAN-IFRA susitikime vyravo žiniasklaidos sektoriaus atstovų nerimas dėl to, ar dabartinis žiniasklaidos verslo modelis išgyvens DI įsigalėjimą.
„Technologijų milžinės be leidimo ar kompensacijos išsiurbia naujienų svetainių turinį“, kad gautų mokymo duomenų dideliems kalbos modeliams, pirmadienį kongrese sakė „The New York Times“ leidėjas Arthuras Greggas Sulzbergeris.
SPUR pabrėžia, kad žiniasklaidos priemonių siūlomą naujienų turinį parengti brangu, todėl technologijų ir DI įmonės turėtų mokėti sąžiningą kainą už jo naudojimą.
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Vienas iš pirminių koalicijos tikslų – ambicingas siekis sukurti infrastruktūrą, kuri leistų žiniasklaidos priemonėms įvertinti, kaip DI sistemos naudoja jų turinį.
SPUR taip pat planuoja rengti diskusijas apie tai, kaip naujienų rengėjai galėtų licencijuoti savo turinį.
„Trisdešimties naujų narių priėmimas... suteikia SPUR reikiamą mastą, kad jos misija taptų pasauliniu mandatu“, – sakė „Guardian Media“ vadovė ir SPUR steigiamoji narė Anna Bateson.
„Ši kolektyvinė jėga padės įteisinti mūsų kuriamus standartus, apsaugoti leidėjų intelektinę nuosavybę ir atverti DI kūrėjams kelią į kintamo masto ir tvaraus licencijavimo sistemą“, – pridūrė ji.
SPUR įkūrėjai yra BBC, „The Financial Times“, „Guardian Media Group“, „Sky News“, „Telegraph Media“ ir keliose Europos šalyse veikianti Belgijos „Mediahuis“.
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