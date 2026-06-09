ES įpareigojo paslaugą „WhatsApp“ vėl suteikti nemokamą prieigą kitiems DI kūrėjams

„Sparčiai besikeičiančiose rinkose konkurencija gali būti prarasta dar gerokai iki priimant galutinį sprendimą“, – antradienį sakė ES konkurencijos komisarė Teresa Ribera.
Ši priemonė padės „užtikrinti konkurenciją augančioje dirbtinio intelekto asistentų rinkoje, išsaugodama pagrindinį kanalą, per kurį galima pasiekti vartotojus Europoje – paslaugą „WhatsApp“ – ir suteikdama dirbtinį intelektą kuriančioms įmonėms galimybę diegti naujoves, plėstis ir visapusiškai realizuoti savo potencialą“, – teigė Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja.
Komisija paaiškino, kad paslaugą patronuojanti bendrovė „Meta“, kuriai taip pat priklauso platformos „Facebook“ ir „Instagram“, šį nurodymą privalo įvykdyti per penkias darbo dienas.
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ES vykdomoji institucija tyrimą dėl įtariamų ES konkurencijos teisės pažeidimų bendrovės „Meta“ atžvilgiu pradėjo po to, kai ši JAV technologijų milžinė praėjusiais metais paskelbė, kad apribos prieigą prie žinučių siuntimo paslaugos „WhatsApp“ konkurentams, teikiantiems dirbtinio intelekto paslaugas.
Bendrovei „Meta“ pareiškus, kad prieiga bus atkurta tik sumokėjus mokestį, balandžio mėnesį Komisija pagrasino paslaugos „WhatsApp“ atžvilgiu pritaikyti laikinųjų priemonių, pažymėdama, kad mokesčio įvedimas „iš esmės prilygsta pirmiau nustatytam prieigos draudimui“.
„Būtina skubiai užkirsti kelią rizikai, kad konkurencijos struktūrai augančioje bendrosios paskirties AI asistentų rinkoje būtų padaryta rimta žala“, – teigiama pranešime spaudai.
„Bendrovės „Meta“ politikos pakeitimai kelia pavojų konkurencijai šiuo rinkos plėtrai itin svarbiu metu, kai mažesni rinkos dalyviai ir nauji rinkos dalyviai gali mesti iššūkį didiesiems rinkos lyderiams“, – nurodoma pranešime.
Jei tyrimo metu galiausiai paaiškės, kad „Meta“ pažeidė ES konkurencijos teisę, Komisija gali skirti šiai JAV bendrovei baudų.
Europos Sąjungoje nėra nustatytas joks galutinis terminas antimonopoliniams tyrimams atlikti.
Be to, ES tiria, ar „Meta“ nėra pažeidusi ES skaitmeninės ekonomikos teisės aktų.
Spalio mėnesį komisija paskelbė, kad bendrovei „Meta“ gali būti skirta didelių baudų už nepakankamą duomenų skaidrumą ir neteisėto turinio tvarkymą platformose „Facebook“ bei „Instagram“.
Komisija taip pat įtaria, kad JAV bendrovė galėjo pažeisti nepilnamečių apsaugos taisykles, įskaitant nepakankamą vaikų ir jaunuolių apsaugą nuo priklausomybę sukeliančių algoritmų.