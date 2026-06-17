Šalies įmonėms paskirstyta 9,9 mln. eurų investicijų dirbtinio intelekto sprendimams vystyti

„Dirbtinis intelektas tampa vienu svarbiausių konkurencingumo veiksnių šiuolaikinėje ekonomikoje. Šios investicijos padės Lietuvos įmonėms kurti pažangius, rinkai pritaikytus dirbtinio intelekto produktus ir sprendimus, stiprins inovacijų ekosistemą bei skatins aukštos pridėtinės vertės technologijų plėtrą regionuose“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Tarp finansavimą gavusių projektų – dirbtiniu intelektu paremta pacientų būklės stebėsenos sistema, ankstyvos Parkinsono ligos rizikos vertinimo sprendimas, individualizuotų ortopedinių šablonų automatizuoto generavimo sistema, išmanioji mokymosi platforma ir semantinis dirbtinio intelekto asistentas.
Nemaža dalis projektų orientuoti į verslo ir pramonės transformaciją. Bus kuriamos išmaniosios gamybos ir robotikos technologijos, autonominio pramonės procesų optimizavimo įrankiai, 3D spausdintuvų fermų valdymo platformos, dirbtiniu intelektu paremtos parkavimo sistemos, informacinių grėsmių rizikų valdymo sprendimai bei generatyviojo dirbtinio intelekto platformos, gebančios didelius duomenų kiekius paversti suprantamais vaizdiniais ir tekstiniais naratyvais.
Susiję straipsniai
Finansavimas taip pat skiriamas amžiaus identifikavimo, maisto produktų atpažinimo ir kitų pažangių technologijų projektams, kurių kuriami produktai bus prieinami platesnei rinkai.
Investicijos skiriamos pagal Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės veiklos „Skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones vystyti dirbtinio intelekto sprendimus“ kvietimą. Priemonės tikslas – padėti įmonėms kurti ir rinkai pateikti naujus dirbtinio intelekto produktus bei sprendimus, kurie būtų pritaikomi ne tik pačių kūrėjų, bet ir kitų galutinių naudotojų poreikiams.
Projektai bendrai finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis.
Finansuojami projektai taip pat prisidės prie Lietuvos ekonomikos transformacijos plano „3i“ inovacijų krypties įgyvendinimo, skatindami dirbtinio intelekto sprendimų kūrimą, jų komercializavimą ir pažangių technologijų plėtrą Lietuvos versle.