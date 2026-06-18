Istorinis lūžis dirbtinio intelekto rinkoje: kodėl milijonai vartotojų palieka „ChatGPT“

Kaip teigiama analitinės bendrovės „Sensor Tower“ ataskaitoje apie dirbtinio intelekto padėtį 2026 m., tai įvyko dėl to, kad vartotojai pereina prie kitų didžiųjų kalbų modelių – tokių kaip „Google“ „Gemini Google“, „Anthropic Claude“ ir „xAI Grok“, rašo „TechCrunch“.
„ChatGPT“ augimas buvo įspūdingas. Kaip šį mėnesį pranešė „Sensor Tower“, tai tapo programa, kuri greičiausiai pasiekė 1 milijardą vartotojų per mėnesį. Pažymėtina, kad „OpenAI“ skaičiuoja savaitinį aktyvių vartotojų skaičių, o paskutinį kartą vasario mėnesį buvo pranešta apie 900 milijonų. Šis pokalbių robotas tebėra populiariausias dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis asistentas pasaulyje, turintis daugiau nei 1,1 mlrd. vartotojų per mėnesį; po jo seka „Gemini“ su 662 mln. ir „Claude“ su 245 mln., rašo „NV Techno“.
Iki sausio „ChatGPT“ užėmė daugiau nei 50 proc. rinkos, tačiau iki gegužės pabaigos jo dalis sumažėjo iki 46,4 proc. dėl „Gemini“ (27,7 proc.) ir „Claude“ (10,3 proc.) augimo. Kiti asistentai, įskaitant „Grok“, „Perplexity“, „DeepSeek“ ir „Meta AI“, užima mažiau nei 5 proc. rinkos.
Dirbtinio intelekto vaidmuo komunikacijoje ir medijose: kaip jis padeda suprasti plintančius naratyvus
Ekspertai taip pat pažymi, kad vartotojai vis dažniau keičia asistentus. Atrodo, kad tam tikri įvykiai pagreitina šią tendenciją: pavyzdžiui, vasario mėnesį pasirašyta „OpenAI“ sutartis su JAV Gynybos departamentu sukėlė pastebimą paskyrų ištrynimo bangą, o tai rodo, kad vartotojams svarbus pasitikėjimas prekės ženklu ir vertybių sutapimas, o ne vien tik funkcijos. Nors „Gemini“ populiarumo augimas didžiąja dalimi susijęs su jo integracija į platesnę „Google“ įrankių ekosistemą, „Anthropic“ sukurtas „Claude“ užsitarnavo tvirtą reputaciją produktyvaus naudojimo srityje ir artėja prie „ChatGPT“ vartotojų išlaikymo lygio.
2026 m. pirmąjį pusmetį žmonės atsisiuntė beveik 2,3 mlrd. dirbtinio intelekto programų ir joms išleido daugiau nei 4,2 mlrd. dolerių. Palyginimui: 2025 m. pirmąjį pusmetį išlaidos siekė 1,83 mlrd. dolerių – šis šuolis rodo, kad pramonė perkelia akcentą nuo gryno augimo prie monetizacijos. Vis dėlto tiek atsisiuntimų, tiek išlaidų augimo tempai sulėtėjo – o tai rodo, kad rinka galbūt pasiekia brandą, net nepaisant absoliučių skaičių augimo.
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Regioniniu mastu Azijoje 2026 m. pirmąjį ketvirtį užfiksuotas pirmasis atsisiuntimų skaičiaus sumažėjimas 3,3 proc., kurį lėmė nuosmukis Kinijoje ir Indijoje. Nepaisant to, kad Azija pirmauja pasaulyje pagal bendrą atsisiuntimų skaičių, bet ji atsilieka nuo Šiaurės Amerikos ir Europos pagal išlaidas – šis santykis yra svarbus įmonėms, sprendžiančioms, kur investuoti į „premium“ funkcijas ir pajamų generavimą.
JAV vartotojai teikia pirmenybę dirbtinio intelekto asistentams, atliekantiems su produktyvumu susijusias užduotis, ir daugiau išleidžia už „premium“ funkcijas. Visose platformose vidutinės pajamos vienam vartotojui visoje pramonės šakoje išaugo, tačiau „Claude“ išsiskiria. Trylika procentų „Anthropic“ vartotojų moka už prenumeratą – konversijos rodiklis yra geriausias šioje pramonės šakoje ir taps rodikliu, kurį verta stebėti investuotojams, vertinantiems, kurios dirbtinio intelekto srities įmonės gauna stabilias pajamas.
„Sensor Tower“ prognozuoja, kad laikas, praleidžiamas dirbtinio intelekto modeliuose, išaugs nuo 17,2 milijardų valandų 2025 m. pirmąjį pusmetį iki maždaug 36 milijardų valandų 2026 m. pirmąjį pusmetį. Trys pagrindiniai asistentai sudaro 89 proc. laiko, praleidžiamo dirbtinio intelekto asistentų programėlėse.