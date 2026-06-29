Vandens nuostoliams mažinti „Vilniaus vandenys“ pasitelks kosmoso technologijas ir DI

Kaip teigia „Vilniaus vandenys“, tradiciniai vandentiekio nuotėkių nustatymo metodai dažniausiai remiasi vizualiais paviršiaus pažeidimų požymiais, akustiniais matavimais ar fizinėmis patikromis konkrečiose vietose, tačiau tokiais būdais problemos dažnai pastebimos tik tada, kai nuotėkis jau būna sukėlęs akivaizdžius infrastruktūros ar aplinkos pažeidimus.
Tuo metu sintetinės apertūros radaro technologija suteikia galimybę požeminius procesus analizuoti gerokai platesniu mastu ir identifikuoti galimas anomalijas dar prieš pasirodant matomiems avarijų požymiams. Skelbiama, kad pasitelkiant palydovinius duomenis galima stebėti grunto deformacijas, dirvožemio drėgmės pokyčius bei augmenijos būklės anomalijas, o visa tai gali signalizuoti apie vandens nuotėkius požeminiuose tinkluose.
„Didžioji dalis vandentiekio vamzdžių yra įrengti giliai po žeme, todėl nuotėkių neįmanoma pastebėti tol, kol problema nevirsta rimtu gedimu ar avarija. Su šiais iššūkiais susiduria visos vandentvarkos įmonės. Pasitelkdami palydovinius duomenis ir dirbtinį intelektą galime gerokai anksčiau identifikuoti potencialias rizikas ir imtis prevencinių veiksmų“, – pranešime cituojamas bendrovės „Vilniaus vandenys“ vadovas Saulius Savickas.
Susiję straipsniai
Anot jo, ateityje taikant SAR technologiją bus mažinami geriamojo vandens nuostoliai, efektyviau valdomas tinklas, sutrumpės reagavimo laikas, mažės remonto kaštai.
Bendrovės teigimu, šiuo metu išmanieji skaitikliai jau įdiegti daugiau nei pusėje Vilniaus namų ūkių, o lygiagrečiai ieškoma pažangiausių ir efektyviausių sprendimų vandens nuostoliams mažinti sudėtingiausiai pasiekiamose vietose – požeminiuose vandentiekio tinkluose.
Remiantis „Vilniaus vandenų“ sukauptais duomenimis ir ekspertine patirtimi bus sudaromas galimų nuotėkių žemėlapis, o prognozuojamos vietos tikslinamos naudojant akustinę diagnostiką, atliekant fizines patikras didžiausios tikimybės zonose.
Įmonė „SAR Projects“ įgyvendina technologijos vystymo projektą per Europos kosmoso agentūros (EKA) RPA programą. Šiame projekte „Vilniaus vandenys“ dalyvauja kaip projekto partneris, prisidėsiantis prie tolesnio technologijos vystymo bei praktinio testavimo Lietuvoje.