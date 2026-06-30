Kinų bendrovė teigia apmokiusi savo DI modelį naudodama vietinius lustus

Šalis yra įsitraukusi į nuožmią kovą dėl dominavimo DI srityje su JAV, kurios riboja pažangiausių silicio lustų, sukurtų pramonės lyderės „Nvidia“, eksportą į Kiniją. Reaguodamas į nacionalinio saugumo sumetimais Vašingtono įvestus apribojimus, Pekinas sparčiai intensyvina pastangas kurti savo gamybos pažangius lustus ir atsikratyti priklausomybės nuo JAV techninės įrangos.
Antradienį „Meituan“ pristatė „LongCat-2.0“ – naują didįjį kalbos modelį (DKM), kurio našumas, bendrovės teigimu, prilygsta vasario mėnesį išleistam „Google“ modeliui „Gemini 3.1 pro“.
DKM – tai technologija, kuria grindžiami pokalbių robotai ir daugelis kitų DI įrankių.
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„LongCat-2.0“ yra „pirmasis pramonėje trilijono parametrų modelis, užbaigęs visą mokymo ir išvadų darymo indukcijos metodu ciklą 50 tūkst. lustų turinčiu, šalyje pagamintu skaičiavimo blokiniu“, teigiama „Meituan“ pranešime. Kokio Kinijos lustų gamintojo gaminiai buvo naudojami mokymo procese, bendrovė neatskleidė.
Šis pranešimas žymi svarbų sparčiai besivystančios Kinijos DI pramonės proveržį, nes konkuruoti galinčių modelių mokymui naudojant milžiniškus skaitmeninių duomenų kiekius reikalingi didelius skaičiavimo pajėgumus turintys lustai.
Kitų Kinijos DI laboratorijų, įskaitant „DeepSeek“ ir „Zhipu“, pirmaujantys modeliai gali taikyti indukcijos metodą naudojant tokių vietinių bendrovių kaip „Huawei“ pagamintus lustus – tai mažiau resursų reikalaujantis procesas nei mokymas.
Manoma, kad dauguma vietinių modelių buvo mokomi naudojant „Nvidia“ lustus. Kai kuriuose žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad į Kiniją buvo kontrabanda įvežtas nežinomas skaičius pažangių „Nvidia“ DI lustų.
Tikrinti galimybę naudoti vietinius lustus „Meituan“ dirbtinio intelekto tyrimų komanda pradėjo dar 2023 m., o dabar teigia įrodžiusi esanti pajėgi „vykdyti didžiųjų modelių mokymą šalyje pagamintais skaičiavimo blokiniais“.