„Google" skiria 2,3 mln. eurų dirbtinio intelekto mokymams tūkstančiams Lietuvos gyventojų

Iniciatyvą finansuoja filantropinis „Google.org“ fondas, remiantis „Talents For Tech“ dirbtinio intelekto įgūdžių ugdymo programą. Oganizacija pasirinkta koordinuoti šį regioninį projektą septyniose Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Programos veiklos bus derinamos iš Vilniaus, o mokymai vienu metu vyks Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Moldovoje.
Programa skirta darbuotojams, kurių darbo vietoms automatizacija ir DI plėtra daro didžiausią įtaką. Nemokami, pradedantiesiems pritaikyti mokymai bus prieinami klientų aptarnavimo, pardavimų, administravimo, apskaitos, logistikos specialistams. Paskaitos vyks „Coursera“ platformoje, o jų dalyviai išmoks užtikrintai naudotis DI įrankiais atlikdami kasdienes užduotis.
„Jau daugiau nei dešimt metų dirbame tam, kad mokymasis taptų prieinamas kiekvienam. Dirbtinis intelektas tik patvirtino tai, ką jau seniai žinojome – nauji įgūdžiai padeda žmonėms lengviau prisitaikyti prie pokyčių ir atveria daugiau galimybių, – sako organizacijos vadovė Jarūnė Preikšaitė. – Praėjusiais metais mūsų vykdyta programa buvo įvertinta „AI Award“ apdovanojimu, o jos metu DI įgūdžių įgijo daugiau nei 23 tūkst. moterų. Todėl labai džiaugiamės galėdami plėsti programą ir koordinuoti ją septyniose šalyse. Mums svarbiausia ne dar vieni mokymai ar sertifikatas, o tai, kad žmonės suprastų, kaip DI gali būti naudojamas jų profesinėje veikloje ir gebėtų pritaikyti kasdienybėje.“
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Lietuva jau dabar yra viena iš skaitmenizacijos lyderių Europoje, nuolat pirmaujanti Europos Sąjungoje pagal viešąsias elektronines paslaugas bei interneto ryšio plėtrą. Šalyje sparčiai auga informacinių technologijų (IT) sektorius, stiprėja finansinių technologijų („fintech“), sveikatingumo bei elektroninės prekybos ekosistemos, auga tarptautiniai startuoliai ir vietiniai „vienaragiai“.
„Dirbtinis intelektas sparčiai keičia darbuotojams keliamus reikalavimus, todėl praktinių įgūdžių trūkumas jau dabar tampa iššūkiu regiono verslui. Suteikdami darbuotojams galimybę mokytis nemokamai, padedame spręsti talentų trūkumą ir kartu mažiname riziką, kad dalis darbuotojų liks užnugaryje dėl technologinės transformacijos“, – teigia „Google.org“ vadovė Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos regionui Liza Ateh.
Mokymai ir registracija į programą Lietuvoje jau prasidėjo. Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čia: aitraininghub.eu.
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