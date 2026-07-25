Duris atvers pirmasis pasaulyje viešbutis, kuriame svečius aptarnaus tik robotai

Naujasis viešbutis iškils Kinijos Guangdongo provincijoje esančioje Vakarų dirbtinėje saloje. Ji yra Šendženo ir Džongšano miestus jungiančio milžiniško tilto bei tunelio komplekso dalis.
Viešbutį kurs Kinijos robotikos bendrovė „Pudu Robotics“ kartu su Šendženo kultūros ir turizmo pramonės plėtros įmone.
Planuojama, kad pirmieji bandymai prasidės dar 2026 metų pabaigoje. Iš pradžių lankytojams bus atverti keli kambariai ir pasiūlyta dalis robotų teikiamų paslaugų.
Susiję straipsniai
Svečius pasitiks ir užregistruos robotai, o į kambarius autonomiškai bus pristatomi užsakyti gėrimai, maistas bei kiti daiktai.
Visiškai veikti viešbutis turėtų pradėti 2027 metais.
Žmonių darbuotojų neplanuojama
Robotai viešbutyje atliks visas pagrindines funkcijas – nuo registratūros ir klientų aptarnavimo iki valymo, maisto gaminimo bei bagažo pristatymo.
Skirtingai nei kituose išmaniuosiuose viešbučiuose, čia robotai ne tik padės žmonėms, bet ir valdys visą paslaugų sistemą.
Bendrovės teigimu, viešbutyje bus sukurta tarpusavyje susieta robotų ekosistema. Įvairias užduotis atliekantys įrenginiai veiks naudodami bendrą dirbtinio intelekto sistemą.
Registratūros robotai galės suprasti žmonių gestus ir socialines situacijas, pristatymo robotai savarankiškai pasirinks efektyviausią maršrutą, o valymo robotai prisitaikys prie besikeičiančios aplinkos.
„Ši partnerystė yra svarbus žingsnis siekiant plačiu mastu diegti įkūnytąjį dirbtinį intelektą aukštos klasės svetingumo sektoriuje“, – teigė „Pudu Robotics“ vienas įkūrėjų ir technologijų direktorius Cong Guo.
Pasak jo, projektas leis išbandyti naujus paslaugų modelius, kuriuose dirbtinis intelektas ir robotika kartu kuria vientisą svečių aptarnavimo sistemą.
Bagažą vežios, kambarius valys robotai
Viešbutyje bus naudojami keli skirtingi „Pudu Robotics“ sukurti robotų modeliai.
„FlashBot“ veiks kaip išmanioji prekių pristatymo sistema. Svečiai telefonu galės užsisakyti gėrimų ir kitų prekių, kurias robotas pristatys tiesiai į kambarį.
Robotas „PUDU T300“ gabens bagažą iš vestibiulio į svečių kambarius.
Tuo metu „PUDU CC1 Pro“ ir „PUDU MT1“ modeliai valys patalpas. Naudodami dirbtinį intelektą jie gebės aptikti šiukšles ir prisitaikyti prie konkrečios aplinkos.
Bendrovė tikina, kad robotai galės veikti savarankiškai, tačiau kartu keisis informacija ir koordinuos veiksmus.
Numatyti 44 aukštos klasės kambariai
Planuojama, kad viešbutyje bus įrengti 44 aukštos klasės kambariai, restoranas, sporto salė ir kitos svečiams skirtos erdvės.
Visos jos bus sujungtos į vieną uždarą išmaniąją sistemą, apimančią registraciją, maisto pristatymą, valymą ir kitas paslaugas.
Kinijos didmiesčių viešbučiuose maistą ar kitus užsakymus pristatantys robotai jau nėra naujiena. Šanchajaus oro uosto viešbutyje registratūroje jau dirba humanoidinis robotas, o kiti įrenginiai pristato bagažą ir valo patalpas.
Tačiau Vakarų dirbtinės salos viešbutis turėtų tapti pirmuoju, kuriame robotams bus patikėta visa veikla be nuolatinio žmonių įsikišimo.
„Pudu Robotics“ atstovų teigimu, robotai bus įtraukti į kiekvieną viešbučio veiklos etapą, todėl paslaugų grandinėje neturėtų likti žmogaus darbuotojų atliekamų funkcijų.
Ateityje robotizuotas paslaugas planuojama išplėsti ir kitose salos turizmo bei svetingumo vietose.