Robotė dėl COVID-19 skiepų skambins kauniečiams, su Vilniaus krašto žmonėmis kalbės lenkiškai ir rusiškai

„Robotinė išmanioji „Telia“ asistentė (RITA) buvo sukurta aptarnauti klientus, tačiau kūrybingai panaudoję turimas technologijas galime prisidėti prie aktualių visuomenės problemų sprendimo. Labai džiaugiamės, kad mūsų robotė galės prisidėti ir prie sėkmingai vykstančio vakcinavimo proceso Kaune bei Vilniaus regione. Čia galėsime panaudoti dar vieną svarbų robotės funkcionalumą – kreiptis į žmones jų gimtąja kalba“, – sakė „Telia“ verslo klientų vadovas Daniel Karpovič.

Ši technologija jau keletą savaičių veikia Vilniaus mieste, kur RITA skiepytis iš pradžių kvietė 65 metų amžiaus ir vyresnius asmenis, o nuo šios savaitės pradžios ji skambina ir jaunesnių miesto gyventojų grupėms. Operatoriaus duomenimis, per pirmąsias savaites į RITA skambutį atsiliepė apie 10 tūkst. senjorų. Iš jų apie trečdalis (3,2 tūkst.) pasirinko bent vieną iš siūlomų variantų – skiepui registravosi 542, dar pagalvoti nusprendė 963, skiepo atsisakė 652, o apie jau turimą skiepą informavo 1037 vilniečiai.

„Kauno mieste paskiepyta jau beveik 40 tūkst. senjorų. Tai yra virš 65 proc. gyventojų, sulaukusių 65 metų ir vyresnių. Vis dėlto dar likę apie 20 tūkst. nepasiskiepijusių. Norime būti tikri, kad kvietimai atvykti į Vakcinavimo centrą ledo rūmuose pasiekė kiekvieną iš jų. Kaunas laikosi strategijos nešuoliuoti į priekį per prioritetines grupes, bet dirbti nuosekliai ir kruopščiai, todėl ši partnerystė su operatoriumi smarkiai prisidės siekiant svarbiausio tikslo – apsaugoti sveikatą ir gyvybę tų, kuriems rizikos yra didžiausios“, – sakė Kauno miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Paulius Keras.

Jei žmogus iš pirmo sykio neatsiliepia, robotė kelis kartus pakartoja skambutį. Tai leidžia nuimti krūvį nuo sveikatos įstaigų darbuotojų pečių, kuriems perduodami tik skiepytis pageidaujančių žmonių kontaktai ir su jais belieka suderinti laiką.

Svarbus tokio sprendimo privalumas – greitis: jei vienas žmogus per valandą gali atlikti kelias dešimtis skambučių, tai RITA per tą pačią valandą surenka apie tūkstantį numerių. Per dieną robotė gali atlikti iki 15 tūkstančių skambučių, ji pasiruošusi dirbti ir savaitgaliais.

Automatinių skambučių naudą jau įvertino Vilniaus savivaldybė, kurios gydymo įstaigų darbuotojai yra anksčiau bandę susisiekti su daugeliu pensinio amžiaus gyventojų, tačiau ne visi pirmieji skambučiai buvo sėkmingi – dalis žmonių nekėlė ragelio, kiti atsisakė skiepytis. „Automatinio skambučio pagalba ir rezultatai išties įkvepia: bent pusė žmonių sureagavo į šiuos skambučius, iš jų kas antras arba pareiškė norintis skiepytis, arba dar svarsto – tikimės, tam pasiryš. Taigi pakartotiniai skambučiai išties veikia, o tai, kad jų visų nereikia atlikti rankiniu būdu, leidžia sutaupyti daug brangaus medicinos darbuotojų laiko“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Lina Koriznienė.

Įmonė atsakingai vertina asmens duomenų saugumą, todėl skambučiai atliekami tik tų gydymo įstaigų, su kuriomis operatorius sudaro duomenų valdymo sutartis, klientams.