Brandos egzaminai: 6 išmanūs patarimai, kaip jiems pasiruošti

Jūsų dėmesiui – „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas Arnoldas Lukošius dalinasi šešiais naudingais patarimais, kurie padės pasiruošti artėjantiems egzaminams, pasitikrinti savo žinias ir efektyviai išnaudoti turimą laiką.

1. Nuo gramatikos ir istorijos iki ekonomikos – „Khan Academy“

Norintiems pagilinti savo žinias ir pasimokyti papildomai, pravers universali mokymosi programa „Khan Academy“. Tai lyg išmanus korepetitorius, kuris padės pasikartoti tai, kas jau išmokta ir pasisemti naujos informacijos. Čia rasite didžiulį skirtingų pamokų pasirinkimą. Galėsite mokytis biologijos, fizikos, geometrijos, istorijos, politikos, chemijos ir kitų jus dominančių dalykų. Visi aplikacijoje siūlomi kursai yra visiškai nemokami.

Šioje virtualioje akademijoje kiekvienai temai yra įkelti aiškinamieji vaizdo įrašai. Juos išklausius, įgytas žinias galima pasitikrinti testuose. Ypač patogu tai, kad aplikacija veikia net ir neprisijungus prie interneto ryšio, tad mokytis bus galima bet kur ir bet kada.

2. Matematika paprasčiau – „Mathway“

Jei besiruošiant matematikos egzaminui, nepavyksta įveikti dalies uždavinių – nepasiduokite. Net pačias sunkiausias matematines formules jums padės išspręsti gerai vertinamas „Mathway“ įrankis.

Jis geba susidoroti su viskuo – nuo algebros ir aritmetikos iki trigonometrijos bei integralinių ir diferencialinių skaičiavimų. Viskas, ką reikia padaryti – įrašyti turimus užduoties duomenis arba juos nufotografuoti, o aplikacija akimirksniu pateiks atsakymą. Programėlė puikiai atpažįsta net ir ranka rašytus uždavinius. Užsisakę mokamą programėlės versiją, kartu su atsakymais gausite ir išsamius paaiškinimus, kurie padės geriau išanalizuoti ir suprasti uždavinį.

Taip pat galite išbandyti šiek tiek paprastesnę, bet ne mažiau naudingą „Photomath“ programėlę. Čia galėsite pasirinkti norimą sprendimo būdą, sprendinius peržiūrėti žingsnis po žingsnio ir spręsti net ir kompleksinius matematinius uždavinius. Aplikacija yra visiškai nemokama. Be to, veikia net ir be interneto ryšio. Be uždavinių sprendimo, aplikacijoje galima braižyti grafikus, naudotis išmaniuoju skaičiuotuvu ir pasikartoti pagrindines matematikos teorijas.

3. Susikaupimui ir produktyviam darbui – „Focus To-Do“

Pasiruošti egzaminams laiko liko jau nedaug, todėl svarbu išnaudoti jį prasmingai. Koncentruotam mokymuisi rekomenduojame išbandyti vieną iš žymiosios „Pomodoro“ laiko planavimo technikos įrankių – „Focus To-Do“ aplikaciją. Ji padės nesiblaškyti ir nustatyti aiškius laiko limitus mokymuisi ir pertraukoms. Produktyviam mokymuisi ar kitam darbui atlikti čia skiriamos 25 min., o pertraukoms – 5 min.

Programėlėje galėsite pasižymėti dienos, savaitės ar mėnesio darbus ir patogiai valdyti jų atlikimo laiką. Priminimų ir kalendoriaus funkcija padės nepamiršti nė vienos svarbios užduoties, o galimybė sinchronizuoti jūsų paskyrą leis valdyti užduotis programėlėje iš bet kurio pasirinkto įrenginio. Pateiktoje produktyvumo ataskaitoje galėsite analizuoti savo rezultatus ir išsikelti naujus tikslus.

Be to, programėlė turi dar kelias susikoncentravimui itin naudingas funkcijas: „Baltąjį triukšmą“ (angl. „White Noise“) – susikaupti padedančius gamtos ar kitus garsus, bei galimybę pasirinktam laikui „užrakinti“ visų telefone esančių programėlių pranešimus. Tai padeda dar geriau susitelkti į užduočių atlikimą ir mokymąsi.

4. Užduočių planavimui – „Any.do“

Kai įvairių užduočių, namų darbų, papildomų pamokų, testų, atsiskaitymų ir kitų darbų susikaupia tiek daug, kad atrodo sunku viską suspėti, naudinga juos užsirašyti ir pasižymėti kada kurias užduotis turite atlikti. Tai padeda geriau įsivertinti terminus ir nuspręsti kuriai užduočiai skirti pirmenybę.

Rašto darbams, egzaminams ir kitiems mokslo ar kasdienio gyvenimo reikalams planuoti puikiai tiks paprastu valdymu ir minimalistiniu dizainu pasižyminti „Any.do“ programėlė. Tai lyg asmeninis planuotojas, kuris suskirstys jūsų darbus į tuos, kuriuos turite padaryti šiandien, rytoj, šią savaitę ar artimiausiu metu. Paprasta, greita ir patogu. Tačiau maloniausia naudojimosi programėle dalis – galimybė išbraukti atliktus darbus.

5. Pasikartojimui ir žinių pasitikrinimui – „Quizlet“

Geriau suprasti mokymosi medžiagą ir pasiruošti egzaminams galite ir žaidimo forma. Nemokamas įrankis „Quizlet“ siūlo mokytis specialių mokymosi kortelių principu. Toks metodas padeda gerai įsiminti reikalingą informaciją ir yra smagus būdas pasitikrinti savo žinias.

Šiuo sprendimu jau naudojasi daugiau nei 50 mln. moksleivių ir studentų visame pasaulyje. Čia galima pasinaudoti jau sukurtomis kortelėmis įvairiomis temomis arba sukurti savo korteles. Taip pat galėsite atlikti bandomuosius testus ar pasidalinti kortelėmis su studijų draugais.

6. Atminties lavinimui – „Lumosity“

Moksleiviams tenka įsiminti begalę informacijos, taisyklių, teorijų ir faktų. Tam, kad mokytis ir įsisisavinti informaciją būtų lengviau, verta treniruoti savo atmintį. Tokias „treniruotes“ galite pradėti į savo telefoną įsidiegę „Lumosity“ aplikaciją.

Programėlėje galėsite rinktis iš mokslininkų paruoštų atminties ir logikos lavinimo pratimų arba reakcijos bei dėmesio išlaikymo testų. Visos užduotys yra pateikiamos edukacinių žaidimų forma, o jiems skirti užtenka vos 10 minučių per dieną. Čia rasite daugiau nei 40 žaidimų ir dėlionių, kurie patobulins jūsų greitį, reakciją, atmintį, gebėjimą spręsti problemas ir padės susikaupti. Taip pat čia galėsite stebėti savo progresą ir analizuoti atliktas užduotis.