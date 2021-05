Išbandykite – geriausios žaidimų optimizacijos konsolei „Xbox Series X“

Jūsų dėmesiui, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas Arnoldas Lukošius pristato žaidimus, geriausiai optimizuotus „Xbox Series X“ konsolei.

„Halo: The Master Chief Collection“

„Halo“ žaidimų serija – tai tikra „Xbox“ konsolių vizitinė kortelė. Tiesą sakant, tai viena populiariausių franšizių pasaulyje. Skaičiuojama, kad iš viso pasaulyje jau yra parduota daugiau nei 81 mln. „Halo“ žaidimų. Nors jie prieinami tiek „Windows“, tiek „Mac“ kompiuterių naudotojams, didžioji pirkėjų dalis – „Xbox“ savininkai.

Serijos gerbėjai šiemet jau turi ko laukti. Metų pabaigoje turėtų pasirodyti šeštasis jos žaidimas – „Halo Infinite“. Kad laukti būtų lengviau, galite išbandyti „Halo: The Master Chief Collection“. Tai – ne naujas žaidimas. Iš tiesų tai yra pirmųjų „Halo“ žaidimų kolekcija, pirmą kartą pasirodžiusi dar 2014 m. Tačiau jo kūrėja „343 Industries“ pasistengė šį klasikinį rinkinį optimizuoti šiems laikams. Žaisti galėsite 120 fps ir 4K raiška bei 1080p, jei turite „Xbox Series S“. Kūrėjai taip pat patobulino grafiką, spalvas, žaidimas daug greičiau veriasi ir tiesiog tapo dinamiškesnis.

„Forza Horizon 4“

„Forza Horizon“ franšizė lenktynių žanro mėgėjams yra labai puikiai pažįstama. Simpatijų ši žaidimų serija nusipelnė dėl kelių esminių aspektų. Visų pirma, dėl kuriamo atviro pasaulio. Žaisdamas jauti, kad gali važiuoti kur nori ir kaip nori. Šį tikrumo jausmą dar labiau sustiprina nepriekaištinga grafika, įtikinamai simuliuojanti realias vietoves.

„Forza Horizon 4“ veiksmas vyksta fikcinėje Didžiosios Britanijos versijoje. Kūrėjai šiame žaidime, pirmą kartą pasirodžiusiame 2018 m., pristatė ir ypač realistišką besikeičiančių metų laikų funkciją, pavertusią žaidimo pasaulį realistiškesniu.

„Xbox Series X“ patobulinimas jį dar labiau praturtina. Žaisti galite 60 fps ir 4K raiška, tik su sąlyga, kad tokį formatą atkuria jūsų televizorius. Kūrėjai taip pat pasistengė įdiegti daugybę smulkių grafinių patobulinimų: šešėliai atrodo dar tikroviškiau, atspindžiai – dar detaliau, o smėlis, dulkės bei purvas – dar realiau.

„Gears 5“

Rinkos giganto „Epic Games“ sukurta taktinė trečiojo asmens šaudyklė „Gears of War“ – tai viena iš „Xbox“ franšizių-vizitinių kortelių. Pirmasis jos žaidimas pasirodė dar gūdžiais 2006 m. ir buvo skirtas „Xbox 360“ sistemoms – „Xbox Series X“ seneliui. Metams bėgant naujų serijos dalių buvo sukurta dar daugiau – atsirado ir vadinamųjų spin-off‘ų (liet. siužetų, įkvėptų anksčiau sukurtų istorijų). Pernai pasirodė ėjimų strategijos žanrui priskiriamas „Gears Tactics“. „Gears 5“ – tai pati naujausia pagrindinės serijos dalis, pasirodžiusi palyginti visai neseniai – 2019 m.

Nors žaidimas dar visai šviežias, kūrėjams optimizuojant jį naujajai konsolei pavyko įdiegti gana daug patobulinimų. Grafikos progresą pastebėsite tiesiog akimirksniu. „Gears 5“ pasižymi gilesniais šešėliais, tikroviškesnėmis tekstūromis. Tačiau svarbiausia tai, kad žaisti galėsite 60 fps, 4K raiška. Galų gale, viskas veikia dar sklandžiau ir greičiau, ypač žaidžiant multiplayer (liet. kelių žaidėjų) režimu.

„Sea of Thieves“

Geriausi nuotykių žanro žaidimai visada turi tą pačią savybę. Žaidėją jie sugeba perkelti į kitą pasaulį su beribėm galimybėm tyrinėti, atrasti, varžytis. 2018-aisiais pirmą kartą pasirodęs „Sea of Thieves“ kaip tik toks ir yra. Čia žaidėjas tampa piratu, atliekančiu įvairių kompanijų užduotis ir siekiančiu tapti tikra piratų legenda.

Tačiau visas žaidimo grožis atsiskleidžia ne istorijos, o multiplayer režime. Žaidėjai turi galimybę bendradarbiauti vieni su kitais ir kartu tyrinėti milžinišką atvirą pasaulį bei atlikti užduotis. Tokie susitikimai taip pat gali baigtis ne tik aljansais, bet atviromis konfrontacijomis – „Sea of Thieves“ visada nuspėjamai nenuspėjamas. „Xbox Series X“ konsolei optimizuota žaidimo versija dar labiau sustiprina jo pliusus. Visų pirma, akimirksniu pajusite, kad viskas vyksta greičiau. Žaidimas greičiau veriasi, sklandžiau veikia. Na, ir žinoma, žaisti galėsite 60 fps ir 4K raiška.

„Ori and the Will of the Wisps“

„Metroidvania“ – tai nuotykių žaidimų subžanras, išsiskiriantis savo turtingais pasaulio žemėlapiais. Žaidėjų tikslas – atrakinti jį visą įveikiant kliūtis, sprendžiant galvosūkius, ieškant ginklų ar galių ir pan. Pati tokių žaidimų mechanika skatina tyrinėti, eksperimentuoti, savotiškai augti kartu su savo avataru. „Ori and the Will of the Wisps“ yra puikus šio žanro pavyzdys.

Žaidėjai čia valdo pagrindinį veikėją Ori, tyrinėjantį pasaulį ir sprendžiantį sudėtingus galvosūkius. Jau ankstesnioji „Xbox One“ versija pasižymėjo tiesiog nuostabia animacija ir buvo tikra šventė akims. Tačiau „Xbox Series X“ optimizacija „Ori and the Will of the Wisps“ pakelia į naują lygį. Žaidimas puikiai išnaudoja naujosios konsolės galios potencialą. Žaisti įmanoma netgi 120 fps ir 4K raiška. Dar daugiau, turėsite galimybę išbandyti supersampled režimą, kuris vaizdą iš pradžių atkuria 6K raiška, o po to jį konvertuoja į 4K. Rezultatas: dar ryškesnis, detalesnis ir tikresnis vaizdas bei dar labiau įtraukianti patirtis.