Kol ruošiamasi pateikti tą informaciją visuomenei, ne vienas buvęs pilotas ryžosi papasakoti apie savo su NSO susijusią patirtį. Štai į atsargą išėjęs Laivyno leitenantas Ryanas Gravesas interviu atskleidė, kad 2015-2017 metais dažnai matydavo NSO apribotoje skraidymo zonoje. R.Gravesas atvirai teigė, kad keistus objektus matydavo kone kasdien.

Karys teigė, kad tie objektai jam kėlė nerimą. Jei tai – priešiškų valstybių orlaiviai, tai jie gali daugiau nei amerikietiški kariniai lėktuvai. Be to, jie skraido arti JAV karinių objektų ir yra ne tik sunkiai pastebimi, bet dar ir per greiti ir per daug manevringi amerikietiškiems ginklams.

R.Gravesas paragino bent jau pabandyti įsivaizduoti orlaivį, kuris gali skrieti 20 000 km/val. greičiu. Be to, tas daiktas dar gali keisti judėjimo kryptį taip, tarsi jo neveiktų Žemės trauka. Ir visa tai jis daro patikimai – jokie sudužę tokie orlaiviai nebuvo pastebėti.

Galiausiai, šie daiktai, kad ir kas jie būtų, nėra pastebimi radarais, jų varikliai nėra aptinkami ir, atrodo, neišskiria šilumos, o korpusai neturi aerodinaminių paviršių. Tad kas tai?

R.Gravesas nežino, kas tai. Jo nuomone, tai galėtų būti užsienio valstybių (Kinijos ar Rusijos) šnipinėjimo orlaiviai. Bet tokios technologijos be jokios abejonės kelia didelį iššūkį JAV saugumui. Nepaisant to, kaip teigia karininkas, žmonės yra linkę į visa tai numoti ranka. Virš JAV vos ne kasdien pasirodo fizikos dėsniams nepaklūstantys NSO – ir panika dėl to nekyla.

R.Gravesas nėra vienintelis pilotas, kuris ryžosi papasakoti apie nepaprastai dažnai pasirodančius NSO. Tam vis daugiau dėmesio skiria ir žiniasklaida bei ekspertai. Tiesa, yra manančių, kad realistiškiausias paaiškinimas yra ir paprasčiausias – kalta įranga ar prastas informacijos vertinimas.

Daugelis (nors ne visi) JAV NSO fiksuojami naktinio matymo įranga. Gali būti, kad ji turi defektų. Pavyzdžiui, šalia skrendantis paukštis staiga matomas kaip daug toliau esantis daug didesnis objektas.

O gal tai – JAV saugomi ateivių laivai?! Naujųjų laikų NSO verčia smalsuolius vėl prisiminti Bobą Lazarą – žmogų, kuris nuo 1989 metų tvirtina, kad dirbo garsiojoje „Area 51“ bazėje (tiksliau – S-4), ir kur jo užduotis buvo atkurti amerikiečių turimų ateivių erdvėlaivių technologijas. Ne kartą skeptikų paneigti pasakojimai dabar prisimenami dėl to, kad B.Lazaro tariamai matyti ir tirti įrenginiai tose istorijose judėjo labai panašiai kaip tie, kuriuos fiksuoja Laivynas ir Oro pajėgos. B.Lazaras tvirtina, kad tie erdvėlaiviai buvo varomi „elementu 115“ (moskoviu), kuris buvo susintetintas tik 2003 metais. Taigi, sąmokslo teorijų mylėtojai mano, kad B.Lazaro apibūdinti erdvėlaiviai pagaliau pasidavė JAV mokslininkų bandymams juos pažaboti – ir prie to prisidėjo moskovio susintetinimas.

Beje, Bobas Lazaras ne kartą buvo nemaloniai susidūręs su teisėsauga. 1986 metais jis nusprendė bankrutuoti – dokumentuose minima, kad jis – kino prodiuseris. Bankrotas ir finansiniai sunkumai, kaip spėjama, ir pastūmėjo B.Lazarą 1989 metais papasakoti apie ateivių laivus. 1990 metais B.Lazaras buvo nuteistas už prisidėjimą prie prostitucijos tinklo organizavimo (jis sutiko su kaltinimais), o vėliau porą kartų buvo įkliuvęs dėl nelegalios prekybos chemikalais.

Jo įmonė „United Nuclear Scientific Equipment and Supplies“ tyrimų centrams (ir entuziastams) parduoda daug įvairių medžiagų. 2017 metais Lazaro darbovietę krėtė FTB ir vietos policija – vyras teigė, kad buvo ieškoma moskovio, o dokumentuose buvo rašoma, kad tai susiję su žmogžudystės tyrimu.

Žinoma, sąmokslo teorijų apie NSO yra daugybė, ir abejotina Bobo Lazaro istorija čia nėra unikali. Tačiau faktas tas, kad Pentagonas į NSO jau žiūri rimtai – ir atsakymų reikia greitai.