Pamatykite spalvotus J. Basanavičių ir Žemaitę: paprastas būdas „nuspalvinti“ juodai baltas nuotraukas

„Šiandien „nuspalvinti“ galima net išblukusias nuotraukas. Jei turite fizines nuotraukų kopijas – nuskenuokite jas, kad perkeltumėte į savo išmanų įrenginį, o jau tada sukurti spalvotą versiją užtruks vos porą minučių. Senų nuotraukų „nuspalvinimo“ algoritmas atpažįsta juodai baltus tonus ir remiantis jais atkuria nuotraukas su spalvomis. Spalvotomis fotografijomis galite nustebinti artimuosius arba naujai išvysti senas istorines akimirkas, lokacijas, asmenis“, – sako Martynas Vrubliauskas.

Naudokitės platforma lietuviškai

Jei nuotraukas redaguosite per kompiuterį, išmėginkite internetines platformas. „My Heritage“ veikia ir lietuvių kalba, o prisiregistravusiems vartotojams leidžia spalvinti ir išsaugoti nuotraukas visiškai nemokamai. Be to, „My Heritage“ turi specialų įrankį, padedantį spalvas atkurti ir itin išblukusiose nuotraukose.

„Nespalvotos fotografijos itin tiksliai spalvinamos „Algorithmia“ platformoje su nuolat besimokančiu dirbtiniu intelektu. Čia įkelsite nuotrauką iš kompiuterio arba nurodysite jos nuorodą internete. Po kelių sekundžių matysite padalintą vaizdą į spalvotą ir nespalvotą tam, kad galėtumėte palyginti. Su ekrano slankikliu, jei norėsite, nesunkiai nuspalvinsite nespalvotą pusę“, – tvirtina M. Vrubliauskas.

Palyginsite vaizdus ir juos atsisiųsite nemokamai, tačiau apdorotose nuotraukose matysis „Algorithmia“ logotipas. Jis nėra išsaugojamas tik paslaugos prenumeratoriams.

Nuspalvins nuotrauką vos per 3 sekundes

Jei nuotraukas patogiau redaguoti naudojantis išmaniuoju telefonu ar planšete, pirmiausia gali tekti jas „perkelti“ iš senų albumų į išmanųjį įrenginį. Perkelti ir tada nuspalvinti nuotraukas galite naudojantis programėle „Colorize“ („Android“ ir „iOS“).

„Programėlė leidžia nufotografuoti popierinę nuotrauką, pavyzdžiui, esančią albume, tada ją automatiškai apkerpa ir vienu mygtuko paspaudimu, vos per 3 sekundes prikelia ją naujam gyvenimui – paverčia spalvota“, – pažymi išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Mokama programėlės versija kainuoja 5 eurus per mėnesį, tačiau gera žinia, jog užsiregistravę turėsite galimybę net apie 100 nuotraukų paversti spalvotomis ir nemokamai.

Nereikia registruotis

Lengvai suprantama ir paprasta spalvinimo programėle „Picture Colorizer“ gali pasinaudoti ne tik „Android“ ir „iOS“ naudotojai. Taip pat yra sukurta ir programėlės versija kompiuteriams („Windows“ ir „Mac“) arba mėgstantiems dirbti internetinėje platformoje.

„Jūsų naršyklė – puiki vieta išbandyti šią programą, kadangi nereikia registruotis ar prisijungti. Įkeliate nespalvotą nuotrauką į platformą ir po kelių akimirkų „Picture Colorizer“ siūlo atsisiųsti jau spalvotą versiją. Šio įrankio kūrėjai teigia, jog dėl jūsų saugumo visos čia įkeltos vartotojų nuotraukos ištrinamos per 24 valandas“, – priduria specialistas.

„Picture Colorizer“ paslaugos prenumeratoriai ir besinaudojantys nemokamai gauna vienodus įrankius redaguoti nuotraukas, tačiau pastariesiems paveikslėliai išsaugomi nedidele raiška – 800 x 800. Sumokėję apie 5 eurus per mėnesį galite išsaugoti fotografijas didžiausia raiška – 3000 x 3000, o tai leis atspausdinti kokybiškas ir spalvotas nuotraukas.