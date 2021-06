Naujoji išmaniųjų apyrankių era: kodėl naudinga jas ant riešo dėvėti visą laiką?

Išmaniosios apyrankės yra universalus įrenginys, jungiantis sporto, komunikacijos, pramogų ir stiliaus funkcijas. Toks platus galimybių spektras apima kone visas gyvenimo sritis, tad nedidukė apyrankė ant riešo pasitarnauja kiekvienoje kasdienėje situacijoje.

Padeda sekti sveikatos duomenis

Šiandien žmonės gerokai labiau susirūpinę savo sveikata – tiek dėl įtempto gyvenimo tempo, tiek dėl ilgai trukusios saviizoliacijos. Tad išmanioji apyrankė tampa puikiu pagalbininku stebint ir gerinant savo savijautą.

Pavyzdžiui, naujojoje „Huawei Band 6“ apyrankėje pristatytas naujos kartos širdies ritmo matuoklis, širdies pulsą stebintis visą parą. Surinkti duomenys – saugomi, tad pastebėjus ilgiau nei 10 minučių trunkančius neįprastus pokyčius, vartotojai informuojami ir skatinami pajudėti ar pailsėti. Visa tai taip pat padeda sekti miego kokybę, valdyti streso lygį, tad bendra savijauta kasdien rūpintis tampa gerokai paprasčiau. Be to, apyrankėje įdiegta speciali programėlė moterims, leidžianti lengviau sekti menstruacijų ciklus.

Padeda atlikti daug darbų ir užduočių

Apyrankės pasitarnauja ir kaip asmeniniai pagalbininkai kasdienybėje, nes užduotis leidžia atlikti greičiau, paprasčiau ir lengviau. Apyrankė sinchronizuojama su telefonu, todėl joje matysite visus įeinančius skambučius, žinutes ir socialinių tinklų pranešimus, tad niekada nepraleisite svarbiausių naujienų. Be to, apyrankėje yra įvairių papildomų funkcijų – muzikos grojimo telefone valdymas, išmaniojo telefono kameros valdymo pultelis, garso signalas netoliese esančiam telefonui rasti ir pan.

O kad visu tuo būtų patogu naudotis, apyrankė paversta galingu įrankiu – vienu įkrovimu ja galima naudotis iki dviejų savaičių. O vos 5 minutes įkrovus greituoju būdu, ji puikiai veiks dar ateinančias dvi dienas. Todėl aktyvų gyvenimą gyvenantiems žmonėms niekada nereikės rūpintis, kad asmeninis asistentas bus išsikrovęs tuomet, kai jo labiausiai reikės.

Pasitarnauja aktyviam laisvalaikiui

Saviizoliacijos gniaužtams laisvėjant, žmonės ne tik pradeda rūpintis gera savijauta, bet ir aktyviu laisvalaikiu, ar dažnesniu sportu. Apyrankės čia taip pat praverčia, nes ne tik leidžia rinkti svarbius duomenis, bet ir pateikia efektyvių treniruočių režimų, tad kokybiškai galima mankštintis ir be profesionalų pagalbos.

„Huawei Band 6“ naudotojai gali rinktis iš 96 treniruočių programų, o apyrankė automatiškai atpažįsta kai kurias veiklas ir duomenis gali pradėti sekti automatiškai. Tai svarbu, nes net užmiršus aktyvuoti sporto režimą prieš treniruotę, duomenys vis tiek nukeliaus į jūsų išmanųjį ir pateks į bendrą statistiką.

Apyrankės realiu laiku matuoja įvairius sveikatos rodiklius ir taip ne tik padeda stebėti treniruotės efektyvumą, bet ilgainiui, lyginant duomenis – fizinio pajėgumo progresą. Tad tinka ne tik pradedantiems, bet ir aktyviai sportuojantiems, todėl naudingos ypač plačiam vartotojų ratui.

Be to, apyrankė atspari vandeniui, tad tiks ir aktyvų laisvalaikį mėgstantiems – sušlapinta apyrankė ir toliau puikiai veiks.

Stiliaus palydovas

Anksčiau išmaniosios apyrankės dažniausiai buvo naudojamos tik ir tik sportui – net ir jų dizainas buvo pritaikytas būtent tam. Šiandien jų kūrėjai dizaino srityje žengė papildomą žingsnį ir apyrankes pavertė stilingais aksesuarais, kurie tinka tiek prie sportinio, tiek prie laisvalaikio, o kartais – ir oficialaus įvaizdžio. Tas vartotojų ypač vertinama, nes taip išauga įrenginio praktiškumas – įsigydami apyrankę jie žino, kad ją galės naudoti ne tik sportuodami, bet ir kitose gyvenimo situacijose.

Be to, 1,47 colio dydžio ekranas patogus valdyti ir matyti visą įeinančią informaciją. O įrenginio nugarėlė pagaminta iš stiklo pluoštu sustiprinto polimero, todėl yra patogi nešioti visą dieną ir netrukdo miegoti naktį. Tokiu būdu ją nusiimti galima tik einant po dušu ar norint pakrauti – visą kitą laiką ji be jokio vargo gali praleisti ant jūsų riešo.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su „Huawei“.