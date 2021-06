Didelę 2020 metų dalį bandant sukontroliuoti COVID-19 plitimą, buvo uždaryta daugiau nei pusė pasaulio. Kaip ir reikėjo tikėtis, dėl socialinio kontakto trūkumo ir geresnės higienos sunku plisti buvo ne tik naujajam koronavirusui.

Maždaug 2020 m. kovo pabaigoje, kai prasidėjo dauguma karantinų, JAV pastebimai sumažėjo adenovirusų, bakterinių infekcijų, rinoviruso / enteroviruso, A gripo, B gripo, paragripo ir respiracinio sincitinio viruso (RSV) infekcijų skaičius. 2020-2021 m. gripo sezonas šiauriniame pusrutulyje taip pat buvo ypač lengvas.

Tačiau viskas dabar sugrįžta į senas vėžes. Internetinė svetainė SyndromicTrends.com, skelbianti įvairių infekcinių patogenų tendencijas JAV, rodo, kad žmogaus rinoviruso infekcijų (iš esmės peršalimo ligų) ir gripo lygis šiuo metu yra panašus, kaip ir 2019 m. birželį. Tuo tarpu noroviruso (dar pravardžiuojamo „žiemos vėmimo užkratu)“, atvejų skaičius taip pat kyla.

JAV sveikatos priežiūros institucijos pradeda rimtai žiūrėti į šiuos sugrįžimus. Birželio 10 d. JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrai įspėjo apie pastebimą tarpsezoninio respiracinio sincitinio viruso (RSV) atvejų padidėjimą visose pietinėse JAV dalyse. Kelios JAV valstybinės sveikatos priežiūros institucijos taip pat neseniai įspėjo apie „reikšmingą“ noroviruso aktyvumo padidėjimą tam tikrose vietovėse.

Ir tokių ligų gali būti ir daugiau. Nors būsimus protrūkius yra labai sunku numatyti, kai kurie mokslininkai yra susirūpinę, kad pasaulis gali patirti didžiulį daugelio infekcijų atsigavimą.

2021 m. kovą Viktorijoje (Australijoje) buvo pastebėtas noroviruso protrūkis, o vaikų priežiūros įstaigose ir švietimo centruose užfiksuota apie 389 protrūkių. Viktorijos užkrečiamųjų ligų departamento vykdantysis direktorius dr. Bruce'as Bolamas „The Guardian“ sakė, kad protrūkį iš dalies galima paaiškinti pernelyg didele priklausomybe nuo rankų dezinfekuojančių alkoholio.

Nors rankų dezinfekavimo priemonės gerai veikia prieš SARS-CoV-2, jos nėra labai veiksmingos prieš norovirusą, kuris yra labai atsparus ir labai užkrečiamas. Vietoj to, norint veiksmingai sumažinti šio viruso (ir daugumos kitų virusų, įskaitant SARS-CoV-2) riziką, reikia kruopščiai plautis rankas su muilu ir vandeniu.

Tyrimas, 2020 m. lapkritį paskelbtas leidinyje „Proceedings of the National Academy of Sciences“, apžvelgė COVID-19 pandemijos poveikį būsimiems gripo ir RSV protrūkiams. Straipsnyje teigiama, kad keleri ateinantys metai – ypač 2021-2022 metų žiema – gali būti „reikšmingų RSV infekcijų ir gripo protrūkių“ laikas.

Parengta pagal „IFL Science“.