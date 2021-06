Jūsų dėmesiui „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas Arnoldas Lukošius pristato 10 naujų žaidimų, kurių verta laukti šiemet.

Laukiamiausi „Playstation 5“ žaidimai

„PlayStation 5“ paklausa tokia didelė, kad šios konsolės neužtenka visiems norintiesiems. Ji tokia geidžiama ne tik dėl įspūdingų techninių galimybių. Žaidimų konsolė tradiciškai masina ir išskirtinai jai kuriamais žaidimais.

„Horizon: Forbidden West“. Šio žaidimo pirmtakas „Horizon: Zero Dawn“ sulaukė puikių kritikų vertinimų ir pritraukė milijonus gerbėjų. Naujoji žaidimo dalis „Horizon: Forbidden West“ pratęs pagrindinės veikėjos, jaunos medžiotojos Aloy kelionę po postapokaliptinius „Uždraustuosius Vakarus“. Iš pirmo žvilgsnio – tai tiesiog smagus trečiojo asmens veiksmo žaidimas, kuriame kovojate su įspūdingomis mašinomis. Tačiau tikrasis žaidimo žavesys – atviras ir beribis pasaulis, pilnas netikėtų atradimų, galvosūkių ir siužetų.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“. Franšizė „Ratchet & Clank“– viena iš „PlayStation“ vizitinių kortelių. Ši žaidimų serija turi milijonus gerbėjų, vertinančių ją dėl spalvingų animacijų, kūrybiško dizaino, įtraukiančios žaidimo mechanikos ir nuotykių pilnų siužetų. Paskutinė žaidimo versija buvo išleista dar 2016 m., todėl nauja konsolių era tapo puikia proga atnaujinti seriją. Žaidimo siužetas vystysis kelių dimensijų visatoje, pasiūlys daugybę naujų įrankių bei žavės dar nematytais grafiniais sprendimais.

Laukiamiausi „Xbox Series X/S“ žaidimai

„Xbox“ gerbėjams taip pat žadama gerų naujienų. Naujos kartos žaidimų konsolės pasižymi išskirtinėmis galios ir grafikos atkūrimo savybėmis, o šiemet pasirodysiantys žaidimai turėtų dar geriau atskleisti tikrąjį jų potencialą.

„The Gunk“. „SteamWorld“ žaidimų serija „Xbox“ savininkams puikiai pažįstama ir mylima. Dabar jos kūrėjai pristato visiškai naują kūrinį – kosminių nuotykių pilną „The Gunk“. Pagrindiniai žaidimo personažai – kosmoso klajokliai, keliaujantys iš vienos planetos į kitą ir ieškantys pardavimui tinkamų išteklių. Vieną dieną jie nusileidžia apleistoje, baugaus parazito valdomoje planetoje. Žaidime orginaliai sujungiami nuotykių ir siaubo žanrai. Klajodami po planetą, kovosite su priešais, spręsite galvosūkius ir bandysite įminti planetos paslaptis.

„Halo Infinite“. „Xbox“ konsolės jau neįsivaizduojamos be „Halo“ serijos. „Halo Infinite“ – pirmasis jos žaidimas, sukurtas būtent „Xbox Series X/S“. Iš pirmo žvilgsnio viskas čia kuo puikiausiai pažįstama. Jūs vėl įsikūnysite į „Master Chief“ personažą ir kovosite su žmonijos priešais. Vis dėlto, kūrėjai žada, kad tai bus pats ambicingiausias visų laikų „Halo“ žaidimas. Žaidimo pasaulis bus kelis kartus didesnis nei pastarųjų kelių žaidimų kartu sudėjus. Žaidėjai čia turės galimybę leistis į nesibaigiančius atradimus ir nuotykius.

Laukiamiausi „Nintendo Switch“ žaidimai

Žaidimų konsolė „Nintendo Switch“ dažnai lyg ir šiek tiek nublanksta prieš dvi geriau žinomas konkurentes. Tačiau ji tikrai verta dėmesio. „Nintendo“ visada sugeba fanams pasiūlyti itin originalių ir kokybiškų žaidimų.

„Legend of Zelda: Skyward Sword“. Šis žaidimas – tai moderni klasika, tad žaidimo jubiliejaus proga buvo nuspręsta jį atšviežinti ir pritaikyti naujos kartos „Nintendo Switch“ konsolei. Žaidimo gerbėjų lauks žymiai geresnė grafika bei sklandesnė žaidimo mechanika. Tuo pačiu „Nintendo“ optimizavo ir valdymą. Galėsite naudoti tiek intuityvius „Nintendo Switch“ mygtukus, tiek tradicines schemas, kurios veikė „Nintendo Wii“ konsolėje.

„Cris Tales“. Unikalaus žaidimo kūrėjai teigia, jog tai savotiškas meilės laiškas klasikiniams japoniškiems vaidmenų žaidimams. Į akis iš karto krenta išskirtinis žaidimo dizainas, sujungiantis „anime“ ir klasikinės japonų tapybos stilius. Tačiau intriguojantis ir pats žaidimo siužetas. Jis vystosi tamsiame, pasakiškame pasaulyje, kurį turėsite išgelbėti keliaudami ir priimdami sprendimus ne tik erdvėje, bet ir laike: praeityje, dabartyje bei ateityje.

Laukiamiausi žaidimai asmeniniams kompiuteriams

Tiems žaidėjams, kurie žaidžia ne konsolėmis, o asmeniniais kompiuteriais, intriguojančių naujienų taip pat nestinga.

„Humankind“. Viename laukiamiausių šių metų žaidimų „Humankind“ vystysite savo civilizaciją nuo klajoklių eros iki tolimos ateities, pakeliui kurdami ir plėsdami miestus, kontroliuodami armijas ir vystydami technologijas. Kiekvienos iš šešių erų pradžioje pasirinksite vieną iš dešimties civilizacijų tipų. Tuomet lauks dar įdomesnė dalis – taktikos kūrimas ir susidūrimas su įvairiais iššūkiais.

„Age of Empires 4“. Legenda sugrįžta. „Age of Empires“ serija – tai strateginių žaidimų klasika, atpažįstama kiekvieno žaidimų mėgėjo. Paskutinioji jos dalis – „Age of Empires III“ – pasirodė daugiau nei prieš penkiolika metų, tad mažai kas tikėjosi, jog sulauksime ketvirtosios žaidimo dalies. Visgi žaidimų kūrėjai „Ensamble Studios“ ėmėsi šio projekto. Naujojo žaidimo veiksmas vyks viduramžiais. Visai kaip ir pačiame sėkmingiausiame serijos žaidime – „Age of Empires II“. Tikslus siužetas kol kas dar nėra aiškus, bet žinoma, kad žaidime galėsime valdyti britų, kinų, mongolų ir indų civilizacijas.

Žaidimai, kurių tikimės sulaukti

Taip pat reiktų paminėti ir keletą žaidimų, kurių, kad ir kaip to norėtų žaidimų gerbėjai, greičiausiai šiemet jau nebesulauksime. Tad jų pasirodymas turėtų persikelti į 2022-uosius.

„Grand Theft Auto VI“. Atras perkamiausias žaidimas istorijoje po „Minecraft“ yra „Grand Theft Auto V“. Skaičiuojama, kad iš viso parduota apie 145 mln. jo kopijų. Turbūt nereikia net sakyti, kad šeštosios serijos dalies laukiama su didžiuliu nekantrumu. Vilčių, kad žaidimas pasirodys dar šiemet – nedaug. „Rockstar“ studija informaciją apie šį projektą tebelaiko po devyniais užraktais. Žinoma tik tiek, kad žaidimas vėl leis nusikelti į „Vice City“ miestą ir jį supančias teritorijas.

„Elder Scrolls VI“. Žinių apie šį žaidimą kol kas turime dar labai mažai. Tačiau ir jų pakanka tam, kad būtų sužadintas žaidėjų smalsumas. Kaip bebūtų, „Elder Scrolls V: Skyrim“ jau dabar galima vadinti legendiniu. Šiame virtualiame pasaulyje tiek daug siužetų, atradimų ir galimybių, kad, regis, jis paprasčiausiai negali atsibosti. Belieka tik tyliai svajoti ir spėlioti, ką „Bethesda Game Studios“ komanda sugebės nuveikti su naujosios konsolių kartos galimybėmis.