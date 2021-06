Ruošiantis paminėti Žvejų dieną: 5 patarimai išmaniai žūklei

Jūsų dėmesiui – Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas, atskleidžia 5 gudrybes, galinčias padėti lengviau pasiruošti žvejybai ir gal net pagauti didesnį laimikį.

Pasirūpinkite žvejo bilietu

Besiruošdami žūklei turėtumėte pasirūpinti net tik patogia amunicija, bet ir žvejo mėgėjo bilietu, kurį galima įsigyti aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemoje (ALIS). Čia galėsite pasirinkti leidimą 2 paroms, mėnesiui ar metams, atitinkamai kainuojantį 1,40 Eur, 5 Eur ir 14 Eur.

Ypač patogu tai, kad bilietas yra skaitmeninis – jį galite parsisiųsti į savo išmanųjį įrenginį, o išvykus žvejoti su savimi pakanka turėti asmens dokumentą. Sistemoje pagal jūsų asmens kodą bet kada galima patikrinti bilieto galiojimą, tipą ir kitą informaciją.

Iš gamtos imkime atsakingai

Prieš pradedant pakuotis meškeres, ypač rečiau žvejojantiems, verta užsukti į mėgėjiškos žūklės bendruomenei skirtą tinklapį lake.lt. Čia galima pasitikrinti, kada kokias žuvis leidžiama gaudyti, o kada jos neršia ir tai daryti draudžiama.

Be to, šioje internetinėje svetainėje yra glaustai ir aiškiai pateiktos taisyklės, kokio dydžio skirtingų rūšių pagautas žuvis bei vėžius galima pasilikti, o kokio – privaloma paleisti. Beje, čia esančiame žvejybos kalendoriuje galima pasitikrinti, kuriais laikotarpiais skirtingos žuvys kimba geriausiai.

Kaip pagauti gyvenimo žuvį...

Turbūt žinomiausi lietuvių sukurti produktai žvejybai, sulaukę milžiniškos sėkmės pasaulyje – tai sonarai „Deeper“. Šie išmanieji žuvų ieškikliai skenuoja vandenį, skleisdami ultragarso bangų impulsus, ir susieti su aplikacija išmaniajame – ekrane atvaizduoja realią žuvų buvimo vietą bei telkinio dugno reljefą. Tokiu išmaniu būdu savo gyvenimo žuvį sugauti tampa daug paprasčiau.

Šių žvejybinių sonarų naudotojams bei kitiems žvejams buvo sukurta jau antroji aplikacija „Fish Deeper“. Programėle naudotis paprasta – jei turite kurį nors „Deeper“ įrenginį, tuomet aplikacija atvaizduos dugno gylį, žuvų buveines ir leis kurti nuosavus batimetrinius žemėlapius. Jei sonaro neturite, čia rasite ir daug kitų naudingų funkcijų, pavyzdžiui, žuvų aktyvumo kalendorių, be interneto veikiančius žemėlapius ir išsamias orų prognozes.

„Android“ | „iOS“

... ir jos nepamesti?

Turbūt viena apmaudžiausių situacijų žvejyboje – pagautas, bet nutrūkęs ir pasprukęs laimikis. Tokių nesėkmių išvengti kartais padėtų vien tinkamai surištas mazgas. Būtent to galima išmokti specialioje programėlėje „Fishing Knots“.

Šioje aplikacijoje galima susipažinti su detaliais skirtingų žvejybinių mazgų aprašymais ir patarimais, kada kokį rišimo būdą rinktis. Patogu tai, kad prie kiekvieno aprašymo yra pateiktos detalios iliustracijos, žingsnis po žingsnio parodančios, kaip taisyklingai surišti valą ir kiek jį užveržti.

„Android“ | „iOS“

Kurią dieną žvejoti geriausia? Patyrę žvejai sėkmingai žvejybai ruošiasi gerokai anksčiau nei įsitaiso krante ar sėda į valtį. Oro temperatūra, jos pokyčiai, vėjo greitis, slėgis ir net mėnulio bei saulės padėtis – šių rodiklių analizė gali padėti sužinoti, kada ir kur galima tikėtis geriausio laimikio.

Visus šiuos parametrus ir pagal juos parengtas prognozes galima rasti vienoje vietoje – programėlėje „Fishing Calendar“. Be to, šioje aplikacijoje galima išsisaugoti geriausias žūklės vietas, dalintis pagautų žuvų nuotraukomis ir žymėti statistiką.

„Android“ | „iOS“

Pažinkite savo laimikį

Žuvis užkibo, bet net nežinote jos pavadinimo? Ne bėda, jį išsiaiškinti padės programėlė „Fish Planet“.

Čia pristatoma per 550 skirtingų žuvų rūšių, pateikiama kiekvienos jų iliustracija, pavadinimai lotynų ir 28 šnekamosiomis kalbomis bei kiekvienos biologinė informacija. Be to, ši aplikacija veikia ir be interneto ryšio.

„Android“ | „iOS“