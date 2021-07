Kiek dar reikės laukti naujo „Grand Theft Auto“? Nauji gandai nieko gero nežada

Šis klausimas internete jau tapo pokštu. GTA 5 buvo išleistas dar 2013 metais. Taigi, jau 8 metus nėra naujo GTA. Ir tai – ilgiausias laikas, kai žaidėjai neišvydo naujos kartos GTA žaidimo. Štai GTA 4 ir GTA 5 skyrė 5 metai ir net ir tada žaidimų mėgėjai skundėsi, kad laukė per ilgai. Nepaisant to, GTA 5 yra geras žaidimas, turintis milžinišką žemėlapį, neblogą grafiką, įdomų siužetą.

Tai kur GTA 6? Na, šis žaidimas, kaip dabar kalbama internete, nepasirodys bent jau iki 2025-ųjų. Ir tai gali būti optimistinė prognozė. Pagarsėjęs žaidimų naujienų nutekintojas Tomas Hendersonas teigia, kad GTA 6 vis dar yra ankstyvoje kūrimo stadijoje. Tai iš esmės reiškia, kad „Rockstar“ neskubėjo pradėti kurti naujo žaidimo. Tik kodėl?

Na, „GTA Online“ yra neįtikėtinai populiarus ir savo kūrėjams vis dar krauna pasakiškus turtus. Iš tikrųjų, GTA 5 yra toks žaidimas, kurį būtų galima išleisti ir dabar – jis net ir praėjus 8 metams po išleidimo yra populiaresnis už daugybę visai naujų žaidimų. Taigi, motyvacijos kurti naują žaidimą, kuris konkuruotų su GTA 5, tiesiog nėra.

Be to, GTA 6 yra didelis projektas. Šis žaidimas turės dar didesnį kintantį žemėlapį, naują fiziką, įspūdingas grafines galimybes. Tai bus žaidimas, kurį žaisite ilgai. Pavyzdžiui, gandų lygmenyje kalbama, kad atėjus žiemai, sniegas kris ir GTA pasaulyje. Be to, kalbama, kad kažkur GTA 6 bus integruotas ir „Vice City“ žemėlapis – o tai būtų visai smagus saldainis seniems GTA mėgėjams („Vice City“ buvo beprotiškai populiari GTA dalis, išleista 2002 metais).

Taigi, GTA 6 atkeliauja – serija tikrai nemiršta. Bet naujo žaidimo reikės palaukti. Viena vertus, tas laukimas neprailgs – tikrai rasite ką nuveikti ir GTA 5 pasaulyje. Be to, GTA 6 žaidimas galės išnaudoti naujas kompiuterių technologijas. Kita vertus, kai GTA 6 pasirodys GTA 5 bus mažiausiai 12 metų senumo.