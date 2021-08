Vikipedijos kūrėjas ragina ja nepasitikėti: pateikė kontraversiškus pavyzdžius, į kuriuos įkliuvo JAV prezidentai

Ir tai jau esate girdėję – universitetuose ir mokyklose Vikipedija nėra priimama kaip informacijos šaltinis. Taip yra dėl to, kad tekstus gali kurti bet kas ir ne visos klaidos yra greitai surandamos. Be to, tas klaidas turi pastebėti patys skaitytojai.

Kartais tas pats puslapis skirtingomis kalbomis gali atrodyti visiškai kitaip, įskaitant ir minimus skaičius. Taigi, studentai į savo darbų šaltinių sąrašus įtraukia ne Vikipedijos nuorodas, o Vikipedijos puslapių apačioje randamus šaltinius.

Tačiau Sangeris nekalba apie klaidas. Vieno iš kertinių Vikipedijos žmonių nuomone, didžiausias informacijos lobynas internete yra nepatikimas dėl politinio spaudimo ir dominuojančių kairiųjų ideologijų.

Kaip pavyzdį Sangeris mini straipsnį apie JAV Prezidentą Joe Bideną, kuriame, pasak Vikipedijos kūrėjo, tyčia neįtrauktos temos, keliančios susirūpinimą Respublikonų partijai. Bideno ir jo šeimos istorija turi daug kontroversiškų puslapių, bet jie Vikipedijoje nėra pažymėti taip, kaip, pavyzdžiui, Donaldo Trumpo puslapyje.

Tiesa, Sangeris teigė, kad bent viena pastraipa turėtų būti skirta Bideno Ukrainos skandalui, nors tokia pastraipa (ir net atskiras puslapis) ten yra – gali būti, kad jie ten pažymėti po Sangerio pasisakymo.

Donaldas Trumpas neabejotinai buvo labiau kontraversiška asmenybė už Bideną, todėl nieko keisto, kad tam jo Vikipedijos puslapyje skiriamas didelis dėmesys. Tačiau dažnai tai – žiniasklaidos priemonių, su kuriomis Trumpas atvirai konfliktavo, pateikiami duomenys. Pavyzdžiui, skyriuje apie Trumpo rasizmą pateikiami apklausų duomenys, kuriuose teigiama, kad gyventojai laiko Trumpą rasistu arba skatinančiu rasistus.

Čia taip pat primenama, jog Trumpas teigė, kad meksikiečiai imigrantai į šalį atsiveža narkotikus bei ginklus, o patys yra prievartautojai – šis teiginys yra laikomas rasistišku. Tačiau straipsnyje niekur neminima tai, kad daug lotynų amerikiečių JAV iš tikrųjų palaikė Donaldą Trumpą – pakankamai, kad žiniasklaida tai laikytų problema Demokratų partijai.

Galimai rasistiniai Bideno pasisakymai (Obama yra „pirmasis populiarus afroamerikietis, kuris yra gerai kalbantis, protingas ir švarus“) jo puslapyje nėra minimi, nes tikriausiai yra nurašyti kaip klaidos, o štai Trumpo puslapyje primenama, kad pasitarimuose vargingas šalis jis pavadino „šūdskylėmis“. Bet ar Bidenas tiesiog suklydo, kai juodaodžiams balsuotojams teigė, kad jie nėra juodaodžiai, jei nežino, už ką balsuoti? Vikipedijoje tas epizodas nėra paminėtas.

Sangeris mano, kad Vikipedijos straipsnius formuoja ir politinės ideologijos, kurios dažnai, atrodo, yra kairiosios. Todėl vienos pusės argumentai, lūkesčiai ir nerimas juose tiesiog nėra atspindimi, taip kuriant vienašališką objektyvios tiesos įspūdį. Dėl to Vikipedijos kūrėjas ragina aklai nepasitikėti Vikipedija.