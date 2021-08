Metalo detektoriumi surado retenybę – tokį dalyką turėdavo tik ypatingi asmenys

1400 metų senumo kalavijo detalės aukštis yra apie 6 milimetrai, o kraštinės ilgis ties pagrindu siekia 12 mm.

Kas įdomiausia, radinys buvo aptiktas vietoje, apie kurią kaip apie archeologinę radimvietę kol kas nebuvo žinoma.

„Su radiniu nesiejama jokia archeologinė vietovė, – sako Jungtinės Karalystės Portabilių senienų registro (angl. Portable Antiquities Scheme, PAS) patarėja radinių klausimais Helen Geake. – Atrodo, kad puošmena buvo atsitiktinai pamesta viduryje laukų, o ne užkasta ar išmesta kartu su šiukšlėmis kokioje nors gyvenvietėje“.

Piramidės formos kalavijo puošmena-detalė pagaminta iš aukso ir granato akmenų, o pastarieji gali būti kilę iš Indijos ar Šri Lankos ir greičiausiai atkeliavo į ankstyvųjų viduramžių Angliją tolimosios prekybos keliais. Tokios piramidės formos detalės yra „gana reti radiniai, ir ši atrodo gana kokybiškai pagaminta“, sako specialistė.

Tokios piramidinės kalavijų detalės taip pat buvo rastos garsiajame Saton Hu (angl. Sutton Hoo) kape, ir jos taip pat datuojamos maždaug tuo pačiu laikotarpiu. Pastarasis ankstyvųjų viduramžių laivinis kapas yra toks sudėtingas ir paslaptingas, kad neretai lyginamas su senojo anglų epo apie Beovulfą pasauliu, ir greičiausiai čia buvo palaidotas elitinis asmuo – pavyzdžiui, karalius.

Kam tokios puošmenos buvo naudojamos?

Mokslininkai siūlo įvairius šių piramidinių detalių panaudojimo versijas. „Kapuose tokios kalavijo puošmenos visada būna kalavijo makštų viršuje“, – sako H.Geake. Viena teorija teigia, kad tai buvo savotiškas „saugiklis“, dėl kurio ginklo nešiotojui buvo sunkiau ištraukti kalaviją, nes pirmiausia reikėdavo patraukti šias detales.

Kalavijų piramidės „panašu kad buvo smeigės, naudojamos tam tikrą prilaikantį diržą pritvirtinti prie kalavijo makštų, – sako Kardifo universiteto archeologijos profesorius Johnas Hinesas. – Pats kalavijas VII a. viduryje, kai buvo sukurta ši piramidinė detalė, buvo labai prestižinis ginklas“. Jis pažymi, kad tuo metu kalavijus greičiausiai naudojo tik aukšto rango kariai, gavę leidimą nešiotis kalaviją iš karaliaus.

Kalavijo piramidinės detalės buvo „labai aukšto statuso daiktas, ir įtariu, kad jo paskirtis buvo parodyti, kaip aukštai visuomenėje yra jo nešiotojas“, sako nepriklausomas mokslininkas bei knygos „The Sword in Anglo-Saxon England: from the 5th to 7th century“ bendraautorius Paulas Mortimeris.

Piramidinė kalavijo detalė „gali parodyti priklausymą tam tikrai grupei arba galbūt žymi tam tikrą pasiekimą“, sako jis ir priduria, kad detalė taip pat galėjo „turėti praktinę funkciją bei galėjo būti sujungimo, jungiančio kalaviją su diržu ar perpete, dalimi“.

Parengta pagal „Live Science“.