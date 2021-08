Technologijos, padedančios išmaniai judėti ir patogiau gyventi, kuriamos Lietuvoje

Beveik prieš 5 dešimtmečius JAV kariuomenės pradėta naudoti GPS išplito visame pasaulyje ir ženkliai prisidėjo prie patogesnio ir lengvesnio mūsų gyvenimo. Ji yra visur – pradedant mobiliaisiais telefonais, baigiant automobiliais. Nors GPS egzistuoja jau beveik pusę amžiaus, tačiau jos aktualumas ir nauda vis didėja. Šios sistemos pagrindu kuriamos inovacijos leidžia rinkai pasiūlyti naujausių įrankių, sprendžiančių aktualias daugelio sričių problemas.

Lietuvoje lyderiaujančios daiktų interneto sprendimus kuriančios įmonės „Teltonika Telematics“ GPS pagrindu kuriamais produktais naudojasi daugiau nei 150 šalių autoparkai. Šios įmonės projektavimo padalinio vadovas Marijus Pocevičius sako, kad šiuo metu daug šalių turi savo globalias navigacines sistemas: Europa – Galileo, Kinija – Compass, Rusija – GLONASS ir t. t., o kažkada privačiame sektoriuje svajotas 2-5 metrų tikslumas jau seniai tapo realybe ir dar daugiau – šiandien jau yra pasiektas vos 2 centimetrų tikslumas.

„Jau dabar mūsų kuriami sprendimai leidžia stebėti vairuotojo vairavimo įgūdžius ir subtilybes bei juos indikuoti. Duomenys siunčiami į centrą, kur operatorius gali duoti tam tikrų nurodymų vairuotojui. Pvz., šiurkštus vairavimas, stabdymas, staigus posūkių darymas – visa tai kelia pavojų aplink esantiems eismo dalyviams, be to, gali sugadinti gabenamą krovinį.

Kai kurios draudimo kompanijos net reikalauja, kad krovininiuose automobiliuose būtų įdiegti tam tikri telematikos sprendimai. Ateityje automobiliai galės komunikuoti tarpusavyje ir analizuoti vieni kitų trajektoriją, priimti tam tikrus sprendimus, o tai padės išvengti eismo įvykių“, – pažymi bendrovės „Teltonika Telematics“, kuriančios telematikos sprendimus, sujungiančius GPS technologijas ir integruotas komunikacijas, atstovas M. Pocevičius.

Pasak jo kolegos, šiuolaikiniai automobiliai tampa vis labiau technologiški ir elektronikos kiekis juose vis didėja. Jau dabar nuotoliniu būdu galima nustatyti automobilio elektronikos būklę, atrakinti ir užkurti jį per mobilųjį telefoną.

„Šiais laikais sunku būtų įsivaizduoti automobilių nuomos ar logistikos verslą be palydovinio sekimo sistemos, tačiau dabartiniai sprendimai ne tik leidžia nustatyti automobilio buvimo vietą, bet ir suteikia galimybę iš transporto priemonių nuskaityti per 50 skirtingų parametrų. Be to, automobilių ir infrastruktūros sąveikos technologijos leidžia automobiliams tarpusavyje keistis informacija bei bendrauti su supančia infrastruktūra.

Panaudojant šias technologijas, bus galima spręsti didelių miestų problemas: spūstis ir eismo įvykius“, – sako „Teltonika Telematics“, įterptinių sistemų programuotojų komandos vadovas Pavelas Detiukevič. Klestėjimo viršūnėje esančiame pavėžėjimo versle, taip pat neapsieinama be GPS technologijų, jų pagalba nustatoma galutinė kaina klientui, matomas maršrutas ir t. t.

Šias paslaugas teikiančios bendrovės „Bolt“ vadovas Lietuvoje Andrius Pacevičius teigia, kad virsmas nuo taksi paslaugas teikiančių įmonių iki pavėžėjimo paslaugų sparčios plėtros įvyko dėl dviejų pagrindinių priežasčių: pirmoji – tai minkštoji, arba žmogiška, o antroji – tai kietoji, t. y. technologinė. Pasak jo, minkštoji pusė yra ta, kad taksi verslas labai ilgai nesikeitė ir jame jautėsi tam tikra stagnacija, buvo teikiamos į klientą neorientuotos paslaugos. Atsiradusi pavėžėjimo paslauga sukėlė pasiūlos liberalizavimą, prisijungė daugiau vairuotojų, o tai reiškia ir didesnė konkurencija.

„Kalbant apie technologinę dalį, tai natūralu, kad viskas prasideda nuo tos pačios GPS, galimybės mokėti per programėlę ir kitų technologinių sprendimų. Jie palengvina darbą tiek vairuotojams, tiek klientams, kuriems, pvz., atsirado galimybė realiuoju laiku sekti automobilio maršrutą arba atsiskaityti net neištraukiant piniginės“, – sakė A. Pacevičius.

Globalios padėties nustatymo sistemos yra aktyviai naudojamos ir žemės ūkyje. Ūkininkai GPS imtuvus įmontuotus technikoje naudoja laistant, purškiant laukus, sodinant ir nuimant derlių. Šios inovatyvios priemonės padeda spręsti ir tam tikras aplinkosaugines bei ekologines problemas.

„Pažangios ir duomenimis grįstos technologijos žemės ūkyje padeda kokybiškai spręsti problemas bei optimizuoti veiklą: padeda ūkiams dirbti pelningai, ekonomiškai ir mažiausiomis sąnaudomis. Taip pat leidžia žinoti kiekvieno įdėto sėklos grūdo tikslią vietą, tinkamu laiku, vietoje ir pagal normas išpurkšto chemikalų bei trąšų kiekį. Mažiau tręšdami, mes saugome gamtą, žmones, išauginame sveikesnę ir saugesnę produkciją, be to, taip išauginti pasėliai yra stipresni ir saugesni.

Manau, kad labai greitai mes pamatysime savo laukuose skraidančius dronus, kurie vykdys tręšimo ir purškimo darbus, išvysime sėjos ir piktžolių kontrolės autonominius robotus, žemės dirbimo padargus traukiančius autonominius traukinius“, – sako Antanas Juostas, „Baltic Agro Machinery“ serviso plėtros vadovas.

Transporto ir logistikos įmonės, ūkininkai, geologai, telekomunikacijų paslaugų teikėjai, pirmosios pagalbos teikėjai, teisėsauga ir beveik kiekvienas iš mūsų kasdien naudojasi GPS paslaugomis. Apie tai, kokių galimybių atveria GPS panaudojimas kartu su kitomis technologijomis, kokių kasdienę veiklą ir planavimo iššūkius padedančių spręsti sistemų sulauksime artimiausiu metu, kviečiame sužinoti artimiausiose „Inovacijų DNR“ laidose, šeštadieniais 11.30 val. per Lietuvos Rytas TV.