Ekspertai mano, kad tai palaikai žmonių, kuriuos 1937-1939 metais nužudė sovietų NKVD. Tai viena didžiausių iki šiol Ukrainoje rastų masinių kapaviečių. Ji aptikta ruošiantis oro uosto teritorijos Odesoje plėtros darbams, sakė S. Guzaliukas. Šiose apylinkėse jau ankstesniais metais rasta masinių kapaviečių.

Pasak S. Guzaliuko, identifikuoti aukų neįmanoma, nes dokumentai iš sovietų diktatoriaus Josifo Stalino laikmečio saugomi Maskvoje. „Šių dokumentų esant dabartinei vyriausybei Rusijoje mums niekas neišduos“, – sakė jis. Rusijai 2014 metais aneksavus Krymą, Rusijos ir Ukrainos santykiai smarkiai pablogėjo.

Anot Ukrainos istorikų, stalinizmo metais šimtai tūkstančių ukrainiečių buvo suvaryti į priverstinio darbo stovyklas (gulagus) arba nužudyti. Be to, milijonai ukrainiečių mirė per didįjį badmetį 1932 ir 1933 metais, kurį Stalinas sukėlė prievarta kolektyvizavęs žemės ūkį. Ukraina tai vadina organizuotu genocidu.