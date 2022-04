Suvaldykite blaškančias programėles: tai padaryti padės paprasčiausi nustatymai

„Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas Arnoldas Lukošius teigia, kad populiariausių aplikacijų nustatymai bei funkcijos ne tik leidžia atsisakyti varginančio turinio ar pranešimų, bet ir padeda efektyviau jas valdyti.

1. „Messenger“ – valdykite prisijungimą ir pranešimus. Šalia jūsų vardo esantis žalias taškelis praneša kitiems vartotojams, kad šiuo metu esate prisijungęs ir pasiekiamas. Tačiau šią funkciją galite apriboti vos keliais paspaudimais. Pirmiausia, reikės atsidaryti „Messenger“ aplikaciją ir spustelėti savo profilio piktogramą, kurią rasite kairiajame viršutiniame ekrano kampe. Paspauskite „Active Status“ ir išjunkite parinktį „Show when you‘re active“. Riboti žinučių srautą taip pat galite užtildydami pokalbius ar išjungdami aplikacijos pranešimus. Norint nutildyti pokalbį, paslinkite susirašinėjimo eilutę į kairę pusę ir spustelėkite „More“ bei „Mute“. Visus programėlės pranešimus „iPhone“ telefonuose nutildysite skiltyje „Settings“ > „Notifications“ pasirinkę „Messenger“ aplikaciją ir išjungę parinktį „Allow Notifications“. „Android“ įrenginiuose bakstelėkite „Settings“ > „Notifications“ ir pasirinkite programėlę, kad išjungtumėte jos pranešimus.

2. „Instagram“ ir „TikTok“ – nusistatykite laiko limitą ir pertraukėles. Naudinga funkcija „Daily Limit“ primins uždaryti programėlę, kai joje praleisite per daug laiko. Atidarykite „Instagram“ ir bakstelėkite savo profilio nuotrauką apatiniame dešiniajame kampe. Spustelėkite trijų linijų piktogramą dešiniajame puslapio kampe ir pasirinkite „Your activity“ > „Time spent“ , skiltyje „Manage Your Time“ rinkitės „Set daily time limit“ („iPhone“) arba „Set daily reminder“ („Android“). Nustatykite norimą dienos laiko limitą – nuo 15 minučių iki 2 valandų. Galiausiai, bakstelėkite „Done“ („iPhone“) arba „Set Reminder“ („Android“). Kai pasieksite laiko limitą, ekrane pasirodys priminimas. „TikTok“ programėlėje eikite į skiltį „Settings“ > „Digital wellbeing“ > „Screen-time management“. Čia galėsite rinktis limitą iš 40, 60, 90 arba 120 minučių per dieną. Kai laikas baigsis, gausite įspėjimą ir norėdami toliau naudotis „TikTok“, turėsite įvesti slaptažodį.

Dar viena naudinga „Instagram“ funkcija, padedanti daryti pertraukėles ir kontroliuoti programėlės naudojimą – „Take a break“. Bakstelkite savo profilio nuotrauką, trijų linijų piktogramą ir „Your activity“ pasirinkimą. Skiltyje „Time“ spustelėkite „Manage Your Time“ > „Set a reminder to take breaks“. Galiausiai, pasirinkite laiką, po kurio bus rodomi priminimai apie pertraukėlę ir paspauskite „Done“.

3. „YouTube“ – pašalinkite „susijusių vaizdo įrašų“ skiltį. Efektyvesniam programėlės valdymui galite pridėti naršyklės plėtinį, kaip „Improve YouTube“, kuriame yra daugybė naudingų funkcijų, padedančių gerinti žiūrėjimo patirtį ir kontroliuoti naudojimąsi šia platforma. Viena geriausių plėtinio funkcijų – jis paslepia šone esančią „susijusių vaizdo įrašų“ skiltį, kuri mums toliau siūlo įdomų turinį ir skatina platformoje praleisti daugiau laiko.

4. El. paštas – susikurkite etiketes laiškams. Virtuali pašto dėžutė yra vienas svarbiausių daugelio žmonių darbo įrankių, tad svarbu gebėti efektyviai ją valdyti. Laiškų grupavimas naudojant etiketes padeda lengviau rasti svarbiausius pranešimus ir sutaupyti laiko. Aplikacijoje prisijungę prie „Gmail“ paskyros spustelėkite ant pasirinkto laiško ir kairėje ekrano pusėje bakstelėkite „More“ > „Label as“ > „Create new“. Pasirodžiusiame lange nurodykite naujos etiketės pavadinimą ir baigę spauskite mygtuką „Create“. Norėdami padaryti pakeitimus ar pasirinkti, kurių etikečių laiškus matysite dėžutėje, kairėje ekrano pusėje spustelėkite „More“ > „Manage labels“. Įvairių temų etiketes galite nuspalvinti pasirinktomis spalvomis, taip dar patogiau matysite svarbiausias žinutes ir užduotis – spauskite trijų taškelių piktogramą prie sukurtos etiketės, pasirinkite „Label color“ bei patinkančią spalvą jai žymėti.