„Lufthansa“ savo keleiviams uždraudė naudoti vieną populiarų „Apple“ produktą

Vokietijos oro linijos „Lufthansa“ paaiškino, kad draudžia naudoti aktyvuotus „AirTags“ žymeklius bagaže, „nes jie klasifikuojami kaip pavojingi ir turi būti išjungti“.

„AirTag“ yra „Apple“ sukurtas įrenginys, skirtas sekti daiktų buvimo vietą – ir vartotojai pradėjo naudoti šį techninį sprendimą savo registruotame bagaže, kad galėtų sekti savo daiktų buvimo vietą, jei oro linijos juos pamestų.

Vasarą oro linijų verslus užgriuvo problemos – ypač Londono Hitrou oro uoste, iš kur pasirodė nuotraukų ir filmuotos medžiagos, demonstruojančios oro uoste netvarkingai sukrautą bagažą. Reaguodami į tai, keliautojai pradėjo prie bagažo tvirtinti sekimo prietaisus, pavyzdžiui, „AirTags“ – kad galėtų asmeniškai stebėti savo daiktų buvimo vietą.

Vokietijos verslo žurnalas „WirtschaftsWoche“ rugpjūtį informavo, kad „Bluetooth“ sekimo įrenginiai lagaminuose yra draudžiami – ir nukreipė į „Lufthansa“. Šį mėnesį Vokietijos naujienų svetainė „Watson“ susisiekė su oro transporto bendrove ir „Lufthansa“ atstovas spaudai paaiškino, kad jei „AirTag“ bus dedamas į registruojamąjį bagažą, keliautojai turės išimti bateriją – taigi, iš esmės išjungti prietaisą.

„Bagažo sekimo įrenginiai priklauso nešiojamųjų elektroninių prietaisų kategorijai, todėl jiems taikomos Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) išleistos pavojingų krovinių vežimo lėktuvais taisyklės“, – sakė atstovas spaudai.

Spalio 9 d. oro transporto bendrovė paaiškino, kad ji laikosi ICAO, Jungtinių Tautų specializuotos agentūros, rekomenduojančios oro transporto politiką, nustatytų gairių.

„Pagal ICAO gaires bagažo sekimo priemonėms taikomos pavojingų krovinių taisyklės, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė oro linijų bendrovė. – Be to, dėl savo signalo perdavimo funkcijos sekimo įrenginiai skrydžio metu turi būti išjungti, jei jie yra registruotame bagaže, ir dėl to jų negalima naudoti“.

Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos Valstijose Transporto saugos administracija (TSA) skelbia, kad belaidžius sekimo įrenginius leidžiama laikyti tiek rankiniame, tiek registruotame bagaže. O JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) leidžia keleiviams skrydžio metu naudotis trumpojo nuotolio „Bluetooth“ ryšiu ir nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais, jei jie veikia skrydžio režimu.

Parengta pagal „SFGate“.