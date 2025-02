Vilniaus savivaldybė atnaujino savo interneto svetainę

„Per metus oficialiame miesto naujienų ir paslaugų puslapyje apsilanko 1,6 mln. vartotojų iš kurių 52 proc. naudojosi mobiliaisiais įrenginiais. Senoji platforma jau buvo ir per lėta, ir visiškai neatspindėjo šiandieninių skaitmeninių tendencijų ir gyventojų poreikių. Šiuo metu startuojanti interneto svetainės versija yra pirmasis žingsnis, ateityje bus didinamas skaitmeninis prieinamumas, pasitelkiamos technologinės inovacijos kaip „AI chatbo“t ir pan.“, – sako Vilniaus savivaldybės Inovacijų ir technologijų grupės tinklalapio kūrėjų komanda.

Paskutinį kartą svetainė atnaujinta prieš septynerius metus (2018 m.) ir jau buvo technologiškai pasenusi, nepatogi naudotis mobiliuose įrenginiuose, dėl informacijos gausos buvo sunku greitai surasti reikiamą informaciją.

Atnaujintoje svetainėje pasitelktas patogesnis naujienų ir paslaugų išdėstymas, įdiegta patogesnė informacijos paieškos sistema, automatinis svetainės informacijos vertimas anglų, rusų, lenkų, ir ukrainiečių kalbomis.

Atnaujinant svetainę visus darbusiš (išskyrus dizaino) savo jėgomis per 9 mėnesius atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Inovacijų ir technologijų grupės komanda. Prieš atnaujinimą ji atliko išsamią analizę, kas yra svarbu patiems gyventojams, ką ir kaip jie naudoja bei kokios veiklos labiausiai domina, kurias svetainės dalis jie būtų linkę labiausiai keisti. Be to, buvo analizuota „Google analytics“, skambučių centro bei užsakomų paslaugų statistika, atsižvelgta ir į darbuotojų pasiūlymus, UX (angl. User Experience) standartus.

Pastebėjus atnaujintos svetainės veiklos trikdžių ar informacijos neatitikimų, taip pat norint pasidalinti vartotojų patirtimi Savivaldybės informacinių technologijų komanda laukia atsiliepimų, komentarų ir pastebėjimų elektroniniu paštu naujas@vilnius.lt, rašoma pranešime žiniasklaidai.