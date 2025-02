Edukologė atsako: moters vieta virtuvėje ar inžinerijoje?

Ne viena žymi moteris yra įrodžiusi, kad gali pasiekti reikšmingų rezultatų minėtose srityse. Tai ir Ada Lovelace – anglų matematikė, dažnai laikoma pirmąja kompiuterių programuotoja, ir Marie Curie – pirmoji moteris, laimėjusi Nobelio premiją, iš pradžių fizikos, o vėliau ir chemijos srityse. Taip pat Katherine Johnson – matematikė, padėjusi nuskraidinti žmones į Mėnulį. Ar šios moterys buvo išimtis iš taisyklės, o gal priešingai – įrodymas, kad moterys tokios pat gabios šioms sritims, kaip ir vyrai?

Statistika rodo, kad moterys sudaro apie 29 proc. STEM (mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos) darbuotojų visame pasaulyje, tačiau jos nepakankamai atstovaujamos tam tikrose srityse, pavyzdžiui, inžinerijos (16 proc.) ir informatikos (26 proc.). Tuo metu gyvosios gamtos mokslų srityje moterų yra apie 50 proc. Kompetencijų ugdymą tyrinėjanti doktorantė ir Vitlio licėjaus vadovė Jovita Ponomariovienė įsitikinusi, kad tai lemia sociokultūriniai, švietimo sistemos ir psichologiniai veiksniai.

„Dėl istoriškai susiformavusių lyčių stereotipų mergaitės dažniau nei berniukai yra skatinamos rinktis su bendravimu, rūpesčiu ir socialiniu poveikiu susijusias sritis. Be to, jos per menkai skatinamos pasitikėti savo matematiniais ir inžineriniais gebėjimais, o trūkstant moterų pavyzdžių STEAM srityse, joms dar sunkiau identifikuotis su šiomis profesijomis“, – teigia J. Ponomariovienė.

Vis dėlto, ji pastebi, kad situacija pamažu keičiasi – vis daugiau iniciatyvų siekia skatinti mergaites domėtis tiksliaisiais mokslais, parodyti jų perspektyvas ir mažinti lyčių atotrūkį.

Gebėjimai nepriklauso nuo lyties

„Moterys šioms sritims yra tokios pat gabios, kaip ir vyrai, nes gebėjimai mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEAM) srityse nepriklauso nuo lyties, juos lemia išsilavinimas, praktika ir motyvacija. Tyrimai rodo, kad nėra biologinių priežasčių, lemiančių vyrų pranašumą šiose srityse – skirtumus dažniausiai nulemia socialiniai veiksniai, stereotipai ir skirtingas paskatinimas vaikystėje bei mokykloje.

Kadangi Vitlio licėjuje mokiniai jau nuo pirmų klasių mokosi inžinerijos ir technologijų, visa tai matome ir savo praktikoje – kai mergaitės gauna vienodas galimybes mokytis, praktikuotis ir būti įkvėptos sėkmingų pavyzdžių, jų pasiekimai STEAM srityse niekuo nesiskiria nuo berniukų“, – sako J. Ponomariovienė.

Kas lemia sėkmę?

Jos teigimu, norint siekti sėkmingos karjeros šiose srityse, svarbiausia yra loginis mąstymas, kūrybiškumas ir problemų sprendimo įgūdžiai. Taip pat reikalingas atkaklumas ir gebėjimas mokytis iš klaidų, nes šiose srityse svarbu eksperimentuoti, ieškoti inovatyvių sprendimų ir prisitaikyti prie nuolat kintančių technologijų.

„Komandinio darbo įgūdžiai taip pat svarbūs, nes inžineriniai projektai dažnai įgyvendinami bendradarbiaujant su skirtingų sričių specialistais. Galiausiai, būtinas smalsumas ir nuolatinis tobulėjimas, nes ši industrija reikalauja ne tik techninių žinių, bet ir gebėjimo mokytis visą gyvenimą“, – pastebi Vitlio licėjaus vadovė.

Lygiavertės visuomenės kūrimas

Ekspertė teigia, kad įkvėpti mergaites domėtis inžinerija, technologijomis ir tiksliaisiais mokslais svarbu dar ankstyvoje vaikystėje, nes būtent šiame amžiuje formuojasi pasitikėjimas savo gebėjimais ir karjeros lūkesčiai. Ankstyvas įsitraukimas į eksperimentus, konstravimą, programavimą ar kitas STEAM veiklas padeda ugdyti reikiamas savybes ir įgūdžius, taip skatinant jas drąsiau rinktis šias sritis ateityje.

„Įvairūs tyrimai rodo, kad lyčių balansas komandoje skatina inovacijas ir geresnius problemų sprendimus. Jei mergaitės nuo mažens matys, kad tikslieji mokslai yra joms pasiekiami ir įdomūs, jos turės daugiau drąsos siekti karjeros šiose srityse ir praplėsti tradicines profesijų ribas. Taip galime ne tik padėti kiekvienam vaikui atrasti savo potencialą, bet ir kurti pažangesnę, atviresnę bei lygiavertę visuomenę“, – teigia edukologė.

Metodai tėvams

Tėvai gali paskatinti savo dukras domėtis tiksliųjų mokslų sritimis suteikdami joms galimybę tyrinėti, klausti ir eksperimentuoti nuo mažens, įsitikinusi J. Ponomariovienė. Svarbu skatinti smalsumą per žaismingas edukacines veiklas, tokias kaip konstravimas, programavimas ar mokslo eksperimentai namuose.

Taip pat labai svarbu pozityvus palaikymas – parodyti, kad matematika, fizika ar technologijos yra įdomios ir prieinamos visiems, nepriklausomai nuo lyties. Tėvai gali įkvėpti dukras per konkrečius moterų pavyzdžius: kartu skaityti knygas, žiūrėti filmus apie išradėjas, mokslininkes ar inžinieres, lankyti renginius ir užklasines veiklas. Svarbiausia – ugdyti pasitikėjimą savimi ir padrąsinti bandyti naujus dalykus, net jei iš pradžių atrodo sudėtinga.

Net ir darželio indėlis – svarbus

„Kiekviena mokykla ir net darželis turėtų kurti aplinką, kurioje mergaitės jaustųsi drąsinamos tyrinėti, eksperimentuoti ir kurti. Darželiuose tai gali būti praktinės veiklos, tokios kaip konstravimas, problemų sprendimo žaidimai, gamtos mokslų eksperimentai, kurie lavina smalsumą ir loginį mąstymą. Mokyklose būtina integruoti įtraukiančius inžinerinius projektus, robotikos, programavimo ir technologijų užsiėmimus, užtikrinant, kad mergaitės juose jaustųsi lygiavertėmis dalyvėmis“, – teigia J. Ponomariovienė.

Jos įsitikinimu, ne mažiau svarbu mažinti lyčių stereotipus tiek mokymo medžiagoje, tiek ir pedagogų bendravime – parodyti, kad inžinerija nėra „vyriška“ sritis, o tiesiog įdomi ir kūrybiška profesija visiems. Mokyklos taip pat gali organizuoti susitikimus su sėkmingomis moterimis inžinerijos srityje, kurios taptų įkvėpimu ir padrąsinimu mergaitėms rinktis šią kryptį.

Pokyčiai visuose lygmenyse

„Keičiant situaciją, svarbu veikti visais lygmenimis – nuo šeimos ir mokyklos iki visuomenės ir politikos. Reikia griauti stereotipus, suteikti mergaitėms daugiau praktinių galimybių išbandyti STEAM sritis ir skatinti jų pasitikėjimą savimi. Mokytojai ir tėvai turi aktyviai palaikyti mergaites, padrąsinti jas tyrinėti ir kurti.

Taip pat būtina stiprinti mentorystės programas, kad mergaitės matytų įkvepiančius moterų pavyzdžius STEAM srityse. Galiausiai, svarbu, kad švietimo sistema skatintų lyčių lygybę, suteiktų vienodas galimybes ugdytis ir atrasti savo kelią technologijose bei inžinerijoje“, – teigia edukologė.