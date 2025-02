Po įtartinų dronų judėjimo Vokietijoje – įspėja: Vakarams gali būti sunku pasipriešinti šioms technologijoms

Vienas iš neseniai įvykusių incidentų leidžia daryti prielaidą, kad Rusija galėjo dislokuoti dronus, atsparius elektroniniams trukdžiams, kad įveiktų karinės bazės gynybą, o tai, pasak analitikų, gali būti didelė saugumo spraga.

Vokietijos laikraštis „Süddeutsche Zeitung“ pranešė, kad sausio 9–29 d. netoli karinės bazės Švėzinge, šiaurės Vokietijoje, šešis kartus buvo pastebėti dronai.

Tuo metu Ukrainos kariai ten buvo apmokomi naudotis oro gynybos sistemomis „Patriot“.

Pranešime, kuriame cituojama Vokietijos žvalgyba, teigiama, kad dronai į bazę pateko nepaisant pastangų juos sustabdyti.

Pranešama, kad Vokietijos kariai panaudojo elektroninės kovos priemones, kurios turėjo blokuoti bepiločių orlaivių valdymo sistemas, tačiau to nepadarė.

Nauja dronų technologija ir augantis incidentų skaičius

Neseniai Rusija sukūrė sudėtingus naujus bepiločius orlaivius, kurie gali atsilaikyti prieš elektroninius trukdžius. Ukraina, siekdama pasivyti savo priešą, taip pat išvystė šią technologiją.

Kai kurie iš šių dronų valdomi ne radijo signalais, o šviesolaidžiais. Tačiau neaišku, kokia technologija galėjo būti naudojama dronuose per incidentus Vokietijoje.

Vokietijos kariuomenės atstovas sakė, kad netoli karinių objektų buvo „pastebėti keli nežinomi dronai“, tačiau atsisakė pateikti daugiau informacijos dėl saugumo sumetimų.

„Bundesveras į šiuos incidentus žiūri labai rimtai“, – sakė atstovas. Jis teigė, kad prokurorai pradėjo bylą.

Tai naujausias tokio tipo incidentas karinėse bazėse Europoje – kuris, analitikų nuomone, gali būti Rusijos šnipinėjimo operacijos dalis.

Praėjusių metų Gruodį JAV kariškiai agentūrai „Reuters“ pranešė, kad dronai buvo pastebėti netoli Ramšteino karinės bazės pietvakarių Vokietijoje, o „Der Spiegel“ tą patį mėnesį pranešė, kad dronai buvo pastebėti netoli pramoninių objektų, įskaitant Vokietijos ginklų gamintojos „Rheinmetall“ gamyklą, kuri dalyvavo gaminant ginklus Ukrainai, kovojančiai su Rusijos invazija.

Lapkričio mėn. dronai taip pat buvo pastebėti netoli keturių JAV karinių bazių Jungtinėje Karalystėje.

Dronų technologijos mūšio lauke

Ši technika atliko svarbų vaidmenį kare Ukrainoje, kur abi pusės juos naudojo mūšio laukui stebėti ir kaip ginklus.

Ypač intensyvi ginklavimosi varžybų sritis buvo elektroninės kovos technologijos. Nors tiek Rusija, tiek Ukraina kuria šviesolaidžiais valdomus dronus, kiti dronai, pavyzdžiui, JAV gaminamas „V-BAT“, turi kitų būdų, kaip pasipriešinti elektroniniams trukdžiams.

JAV Strateginių ir tarptautinių tyrimų centro gynybos ir saugumo departamento darbuotojas Claytonas Swope teigė, kad akivaizdi dronų Vokietijoje sėkmė atlaikant elektroninius trukdžius kelia klausimų dėl NATO gynybos priemonių.

„Ukrainos mūšio laukuose išbandomos naujos dronų taktikos ir technologijos. Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės, įskaitant NATO, dar tik pradeda sukti galvą dėl šios naujos grėsmės ir tik aiškinasi, kaip su ja kovoti“, – sakė jis.

Pasak jo, tokie įrenginiai kaip lazeriai galėtų būti veiksmingi net prieš elektroniniams trikdžiams atsparius dronus, tačiau tam yra teisinių ir logistinių kliūčių.

„Iššūkis bus šių sistemų diegimas plačiu mastu siekiant apsaugoti jautrias vietas ir pasiruošimas susidurti su tomis pačiomis grėsmėmis būsimame mūšio lauke“, – sakė C. Swope.

Ukraina naudoja ir senoviškesnius metodus apsiginti nuo tokių dronų – kai kurie kariai yra apginkluojami rankiniais šautuvais būtent bepiločių orlaivių šaudymui.

Rusija vis dažniau siekia pasinaudoti Ukrainoje įgyta technine patirtimi už šio konflikto ribų.

„Pranešimai, kad NATO valstybė narė sunkiai kovoja su, kaip įtariama, Rusijos žvalgybiniais dronais, rodo, kad NATO valstybės turi toliau plėtoti savo gynybinius pajėgumus, nes Rusija ir toliau naudojasi savo patirtimi mūšio lauke Ukrainoje, siekdama diegti naujas technologijas“, – pirmadienį pareiškė JAV analitinis centras „The Institue for the Study of War“.

Parengta pagal „Business Insider“.