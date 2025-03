„LT Game Awards 2024“: išrinkti geriausi praėjusių metų Lietuvoje sukurti žaidimai ir dešimtmečio žaidimas

Savaitgalį Lietuvoje įvyko jau dešimti geriausių praėjusių metų Lietuvoje sukurtų žaidimų rinkimai. Pagrindinėse vakaro apdovanojimų kategorijose triumfavo du žaidimai: geriausiu 2024 m. „LT Game Awards 2024“ žaidimu buvo išrinktas „Sweet Transit“, kurį sukūrė Ernestas Norvaišas, o geriausiu Lietuvos dešimtmečio žaidimu paskelbtas „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“, kurį sukūrė studija „Tag of Joy“. Viso Lietuvoje praėjusiais metais sukurta gerokai virš 40 žaidimų, o apdovanojimų nominacijoms atrinktas rekordinis 22 žaidimų skaičius, rašoma pranešime žiniasklaidai.