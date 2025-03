Neandertaliečiai: kas jie buvo ir kaip atrodė mūsų paslaptingieji išnykę giminaičiai?

Neandertaliečiai buvo homininai – tai giminės linija, kuriai priklauso dabartiniai žmonės (Homo sapiens) ir mūsų išnykę giminaičiai, taip pat šimpanzės ir mažosios šimpanzės (bonobai).

Kaip atrodė neandertaliečiai?

Neandertaliečiai buvo labai panašūs į mus. Jei pamatytumėte neandertalietį iš nugaros, greičiausiai pamatytumėte žmogaus pavidalą, galbūt šiek tiek žemesnio ūgio, bet vaikščiojantį visiškai tiesiai. Vis dėlto jam atsisukus pradėtumėte matyti aiškius skirtumus.

Ar neandertaliečiai buvo kitokia rūšis nei mes?

Dauguma ekspertų sutinka, kad neandertaliečiai yra atskira rūšis. Neandertaliečių skeletai akivaizdžiai ir subtiliai skiriasi nuo H. sapiens skeletų, todėl 1864 m. mokslininkai juos pavadino Homo neanderthalensis. Šiuolaikinė senovinės DNR analizė rodo, kad neandertaliečiai poravosi su senovės Homo sapiens ir susilaukdavo vaisingų palikuonių. Tačiau kitos artimai giminingos gyvūnų rūšys – pavyzdžiui, baltieji ir rudieji lokiai – taip pat gali susilaukti vaisingų palikuonių, todėl to nepakanka, kad būtybės būtų priskirtos tai pačiai rūšiai.

Ar neandertaliečiai galėjo kalbėti?

Tačiau jie galėjo nevartoti tokios sudėtingos kalbos, kokią vartojame mes. Vienas ekspertas teigia, kad neandertaliečiai galėjo kalbėti tipiško trejų metų vaiko lygiu, t. y. jie galėjo apibūdinti spalvą, formą ir skaičių, tačiau jiems būtų buvę sunku kurti sudėtingus pasakojimus ar vartoti veiksmažodžius, kuriais perteikiama praeitis, dabartis ir ateitis.

Kodėl neandertaliečiai išnyko?

Neandertaliečiai, kaip išskirtinis homininų tipas, išnyko maždaug prieš 40 000 metų. Kodėl taip atsitiko, išlieka didelis klausimas.

Pagrindinis įtariamasis – klimatas. Daugelyje tyrimų, įskaitant 2022 m. žurnale „Nature Ecology and Evolution“ paskelbtą , nustatyta, kad sparti klimato kaita turėjo įtakos neandertaliečių aplinkai ir jų medžiojamiems gyvūnams, kuriais jie mito, per paskutinius 10 000 jų egzistavimo metų. Vis dėlto ir anksčiau neandertaliečiai išgyveno nestabilius klimato ekstremumus neišmirdami.

Kiti teigia, kad H. sapiens atkeliavus į Euraziją, mūsų protėviai konkuravo su neandertaliečiais dėl buveinių ir grobio, o gal net tiesiogiai su jais kovojo. Tačiau naujausi tyrimai parodė, kad ankstyvosios mūsų rūšies populiacijos Eurazijoje jau gyveno bent 100 000 metų anksčiau, nei manyta anksčiau. Be to, neturime jokių archeologinių įrodymų apie šiuolaikinių žmonių ir neandertaliečių konfliktus.

O 2024 m. žurnale „Science“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad iki 3,7 proc. neandertaliečių genomo atkeliavo iš šiuolaikinių žmonių. Tai savo ruožtu leidžia manyti, kad neandertaliečiai neišmirė patys savaime, o veikiau buvo absorbuoti ir asimiliuoti mūsų šiuolaikinių žmonių populiacijos ir baigė savo egzistenciją kaip atskira linija.

Ar žmonės ir neandertaliečiai poravosi?

Mokslininkai palygino neandertaliečių DNR su šiuolaikinių žmonių DNR – kad geriau suprastų, kaip neandertaliečių genai veikia šiandien gyvenančius žmones. Kai kurie iš labiausiai išlikusių genų buvo susiję su imunitetu – o tai logiška, nes per 300 000 metų neandertaliečiai įgijo atsparumą vietiniams Eurazijos virusams ir bakterijoms, kuris galėjo būti naudingas H. sapiens, pirmą kartą atvykusiems į žemyną. Be to, panašu, kad kitoks neandertaliečių genetinis palikimas skatina vaisingumą ir apsaugo nuo persileidimų.