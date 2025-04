Tikrai sėkmingas smūgis: sunaikino moderniausią rusų tanką, ir ne tik

Kariai įvykdė keletą tikslių smūgių. Per vieną operaciją FPV dronai sunaikino rusų tanką „T-90M“ ir apgadino kitą. Be to, dronai veiksmingai likvidavo vieną sunkvežimį „Buchanka“ (UAZ) ir neutralizavo priešo kulkosvaidininko poziciją, taip suduodami tolesnius smūgius rusų pajėgoms.

„T90 M“ yra naujausia moderniausio rusų tanko „T-90“ versija. Modernizuotų „T-90M“ tiekimas Rusijos Vakarų karinės apygardos gvardijos tankų armijai prasidėjo 2020 m. balandį. „T-90M Proryv“ gavo iš esmės naują bokštelį, pabūklą „2A46M-5“ ir galingesnį variklį.

„T-90 Proryv“ aprūpintas nauja daugiakanale taikiklių sistema, leidžiančia panaudoti ginklus bet kuriuo paros metu, be to, jis gali realiuoju laiku keistis duomenimis su kitomis karo mašinomis. Pasak Ukrainos žvalgybos šaltinių, „T-90“ gamyba sulėtėjo dėl tarptautinių sankcijų poveikio nuo invazijos į Ukrainą pradžios.

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusio Tarptautinio strateginių tyrimų instituto (IISS) vertinimu, 2024 m. metinė tankų „T-90M“ gamyba gali siekti iki 90 vienetų. Tačiau analizė rodo, kad dauguma šių „T-90M“ greičiausiai yra senesnių modelių „T-90A“ patobulinimai, o ne naujai sukurti tankai.

2024 m. rugsėjį Jungtinėje Karalystėje leidžiamas žurnalas „Military Watch“ pranešė, kad rusų pastangos padidinti gamybos apimtis iki gerokai daugiau nei 1000 vienetų per metus toli gražu nepasiteisino, o gamyba išlieka neaiški – kai kuriuose pranešimuose nurodoma, kad per metus bus pristatyta daugiau nei 300 „T-90M“.