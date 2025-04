Atskleidė, kaip ukrainiečiams pavyksta klaidinti rusų bombas

„Turime pakankamai daug elektroninės kovos (EW) sistemų, kurios sutrikdo priešo sklendžiančių bombų nukreipimo sistemas. Bomba gali skristi viena kryptimi ir staiga nukrypti nuo kurso. Kova tarp nukreipimo ir elektroninės kovos sistemų yra nuolatinės lenktynės – kaip ir lenktynės tarp dronų ir elektroninės kovos sistemų“, – išsamiame interviu portalui LB.ua paaiškino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis.

Todėl elektroninės kovos sistemos tapo pagrindine priemone veiksmingai kovoti su šia grėsme.

Nors EW sprendimai tiesiogiai nesunaikina sklendžiančių bombų, jie padaro jas neveiksmingas, neleisdami joms pasiekti numatytų taikinių. Kadangi UMPK rinkiniai priklauso nuo palydovinės navigacijos, trukdymas arba koordinačių iškreipimas gali nukreipti bombą tolyn.

Savo ruožtu rusai šiuose rinkiniuose naudoja šalyje pagamintas nuo trukdžių apsaugotas „Kometa-M“ antenas. Iš pradžių juose buvo sumontuotos 4 elementų antenos, vėliau patobulintos iki 6, 8 ir galiausiai 12 imtuvų. Tačiau akivaizdu, kad vien tik padidinus elementų skaičių rusams nepavyko išlaikyti patenkinamo UMPK veiksmingumo lygio.

Taip pat verta pažymėti, kad, kadangi sklendžiančios bombos paleidžiamos iš didelio atstumo ir didelio aukščio, jas ilgą laiką veikia elektroninės kovos trikdžiai. Kuo ilgiau UMPK bomba negauna tikslių koordinačių duomenų, tuo didesnė tampa jos nusitaikymo klaida. Tačiau net ir dideli nukrypimai gali lemti civilių aukas, jei taikinys yra didelis miestas.

Be to, kaip jau minėta, tai tebėra nuolatinės technologinės ginklavimosi varžybos. Rusija tikriausiai ir toliau ieškos būdų, kaip padidinti, jos nuomone, patogių tolimojo nuotolio smūgių pajėgumų efektyvumą. Didžiosios Britanijos Karališkojo jungtinių paslaugų instituto (RUSI) duomenimis, 2025 m. Rusija planuoja pagaminti 75 000 sklendžiančių bombų – vidutiniškai 205 per dieną, rašo „Defense Express“.