Ukraina pirmą kartą parodė savo naują futuristinį ginklą – atskleidė ir daugiau detalių

Ukraina pirmą kartą pademonstravo lazerinio ginklo „Tryzub“ veikimą – filmuota medžiaga buvo parodyta per konferenciją „European Defense Industry: Prospects for Cooperation with the Ukrainian Defense Industry“.

Vaizdo įrašą pristatė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Vadimas Sucharevskis.

Vaizdo įraše, kuris tikriausiai buvo nufilmuotas per lazerinių ginklų sistemos bandymus, matyti sistemos operatoriaus darbo vieta, taip pat sistemos nukreipimas į taikinį naudojant valdiklį. Filmuotoje medžiagoje taip pat pademonstruota, kaip lazerinė sistema „Tryzub“ naudojama „apakinimo“ režimu, kad būtų galima atremti šviesolaidinius FPV (angl. first person view) dronus.

Teigiama, kad Ukrainos lazerinis ginklas „Tryzub“ gali kovoti su dronais, sraigtasparniais, lėktuvais, sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis.

Taip pat pirmą kartą paskelbti išsamūs duomenys apie Ukrainos lazerinio ginklo veikimo nuotolius:

– smogiamųjų bepiločių orlaivių, aviacinių bombų, sparnuotųjų ir balistinių raketų naikinimas galimas iki 3 km atstumu;

– dronų, sraigtasparnių ir net lėktuvų naikinimas – iki 5 km atstumu;

– bepiločių orlaivių, sparnuotųjų raketų, sraigtasparnių ir lėktuvų optinis apakinimas – iki 10 km atstumu.

Kitos detalės apie „Tryzub“ neatskleidžiamos.

Be to, tame pačiame vaizdo įraše pirmą kartą pademonstruotas naujas Ukrainos jūrinis dronas „Aligator 9“ su įdiegta lazerine sistema „Tryzub 90“, skirtas kovai su priešo laivais.

Praėjusių metų pabaigoje Vadimas Sucharevskis pranešė, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos bando ukrainietiškus lazerinius ginklus . Tuomet buvo teigiama, kad ši sistema gali numušti orlaivius didesniu nei 2 km atstumu.

Tada leidinys „Defense Express“ pažymėjo, kad tokias charakteristikas turintis kovinis lazeris iš tiesų yra nepaprastas pasiekimas. Skelbiamas veikimo nuotolis ir taikinių, kuriuos jis gali atakuoti, klasė, anot portalo, jau bylojo apie jo pažangias galimybes.