VSSA ir „Telecentras“ pasirašė sutartį dėl įrangos talpinimo valstybiniuose duomenų centruose

Naujame valstybiniame duomenų centre (VDC4) VSSA užsakė 48 technologines spintas, skirtas konsoliduotai IT infrastruktūros ir paslaugų plėtrai – naujos įrangos diegimui bei turimos įrangos migravimui iš dabartinių valstybinių duomenų centrų, užtikrinant išaugusį IT resursų poreikį. Kitame etape, dar šiais metais suplanuota užsakyti papildomas 48 technologines spintas kitame valstybiniame duomenų centre (VDC3), kurio statybos darbai pabaigti ir šiuo metu baigiamas pridavimo procesas. Migravimas į naujus valstybinius duomenų centrus užtikrins sklandų tolimesnį valstybės įstaigų IT infrastruktūros konsolidavimą, kurį VSSA planuoja užbaigti 2026 metais.

Po sutarties pasirašymo įvyko VSSA komandos, kuri organizuos ir koordinuos migravimo darbus į naujus valstybinius duomenų centrus, susitikimas su kolegomis iš „Telecentro“ ir su kitų svarbiausių VSSA partnerių atstovais. Buvo pristatyta valstybinių duomenų centrų platformos struktūrinė schema ir darbų planas, aptarti pagrindiniai darbo principai ir artimiausių darbų gairės. Projektų vadovai pasidalino pagrindiniais šalių lūkesčiais. VSSA partneriai patvirtino pasiruošimą pradėti darbus ir kartu su VSSA komanda laiku ir kokybiškai įvykdyti migravimo į naujus VDC projektą. Visi supranta, kad tai kas sukurta ir investuota į IT infrastruktūrą, turi tarnauti valstybei, užtikrinant valstybės informacinių išteklių saugumą. Susitikimo pabaigoje VSSA ir „Telecentro“ vadovai susitikimo dalyviams palinkėjo geros darbų pradžios bei pasiekti suplanuotus tikslus.

„Įgyvendindami valstybės IT infrastruktūros konsolidavimą seniai planavome plėtrą į didesnius duomenų centrus. Sutartis dėl naujų duomenų centrų leis VSSA vykdyti įsipareigojimus esamiems ir būsimiems IT paslaugų gavėjams – ne mažiau nei dvejuose duomenų centruose saugoti informacines sistemas, registrus bei jų duomenis. Tai ne tik užtikrins aukštą VSSA teikiamų IT paslaugų patikimumą, bet taip pat sumažins valstybės įstaigų patiriamus kaštus“, – sako VSSA direktorius Tomas Misevičius.

„VSSA ir „Telecentro“ pasirašytas susitarimas užtikrins platų ir įvairialypį viešojo sektoriaus institucijų IT infrastruktūros konsolidavimo strategijos įgyvendinimą bei valstybės informacinių išteklių duomenų saugumą. Šis žingsnis yra laibai svarbus ir turi didelį poveikį viešojo sektoriaus informacinių išteklių tvarkymui“, sako VSSA Paslaugų ir saugumo valdymo departamento direktorius Juzef Statkevič.

Valstybės institucijų IT infrastruktūros konsolidavimas startavo 2018 m. Šiuo metu VSSA su beveik 300 institucijų yra pasirašiusi IT paslaugų sutartis. IT paslaugų gavėjai, kurių IT infrastruktūra yra sumigruota į VSSA valdomą konsoliduotą informacinių technologijų ir ryšio infrastruktūrą, IT paslaugas gali užsakyti iš atnaujinto ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtinto centralizuoto IT paslaugų katalogo. VSSA pradeda Valstybės hibridinės debesijos IT paslaugų diegimo modelį. Pasikeitus teisiniam reguliavimui, dar šiais metais konsoliduotos institucijos galės pasinaudoti viešosios debesijos IT paslaugomis.

VSSA vykdo valstybės IT paslaugų teikėjo funkcijas, užtikrina svarbiausių informacinių sistemų ir registrų atsarginių duomenų kopijų saugojimą ir yra elektroninių paslaugų portalo „Elektroniniai valdžios vartai“ tvarkytojas. Taip pat, VSSA yra atsakinga už valstybės informacinių išteklių kūrimo priežiūrą, tvarko Lietuvos atvirų duomenų portalą, vykdo kitus Valstybei svarbius ES lėšomis finansuojamus projektus.