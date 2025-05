Šis gražuolis vabzdys sunaikina šimtus uodų per dieną – ir štai kaip jį prisivilioti

Ar žinojote, kad vienas laumžirgis per dieną gali sumedžioti šimtus uodų? Šie nuostabūs vabzdžiai yra įkyriųjų kraujasiurbių kontrolės ekspertai! O pasodinę tinkamus augalus savo kieme, galite sukurti laumžirgiams prieglobstį ir džiaugtis žymiai mažesne uodų populiacija – ir be to, palaikysite sveiką ir gyvybingą ekosistemą.