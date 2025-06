Lietuvos pajūryje nebeliko 3G ryšio

„Dauguma mūsų klientų jau naudojasi 4G ar naujos kartos „Bitės“ 5G ryšiu, tad senosios 3G ryšio technologijos išjungimas yra žingsnis siekiant dar aukštesnės paslaugų kokybės. Senosios 3G technologijos naudoti dažniai bus panaudoti 4G tinklui stiprinti Lietuvos pajūryje. Tai reiškia ne tik spartesnį internetą, bet ir geresnę skambučių kokybę tiek pajūryje gyvenantiems, tiek čia pailsėti atvykstantiems žmonėms“, – sako „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.

Pasak jo, 3G ryšio technologija buvo išjungta daugiau nei 170 ryšio bokštų visoje Klaipėdos apskrityje. Daugiau nei 130 jų jau yra visiškai atnaujinti – juose jau veikia naujos kartos 5G ryšys.

„Atsisveikinimas su 3G technologija neapsiriboja vien tik jos išjungimu. Ilgai tam ruošėmės, atnaujinome pajūrio ryšio bokštus. Pirmąsias savaites po 3G išjungimo stebėsime klientų skambučių pasiskirstymą tarp šiuo metu naudojamų technologijų – 4G ir 2G. Esant reikalui atliksime reikiamus pakeitimus tinkle, kad „Bitės“ ir „Labas“ klientai galėtų naudotis ypač geru ryšiu“, – komentuoja A. Mickevičius.

Atlaisvinti 3G ryšio technologijos dažniai bus panaudoti 4G tinklo plėtrai. Tai leis interneto greitį visoje Klaipėdos apskrityje padidinti net nuo kelių iki keliasdešimt procentų, priklausomai nuo konkrečios vietovės sąlygų.

Išjungus senąjį 3G tinklą, jį naudojantys telefonai bei kiti išmanieji įrenginiai automatiškai prisijungia prie kitos galimo ryšio technologijos – naujesnių 4G bei 5G arba senesnės 2G.

„Telefonai, kurie palaiko 4G ryšį, skambučiams naudoja skambučių internetu „VoLTE“ (angl. Voice over LTE) technologiją. Tai reiškia gerokai aukštesnę skambučių garso kokybę ir greitesnį sujungimą. Be to, tuo pačiu metu galima ne tik kalbėtis telefonu, bet ir naudotis mobiliuoju internetu. Toks funkcionalumas itin praverčia kasdienėse situacijose – kai skambučio metu reikia pasitikrinti el. paštą, orų prognozę ar žemėlapį“, – sako A. Mickevičius.

Sunerimti turėtų turintys senus telefonus, kurie nepalaiko 4G ryšio, ar naudojantys itin senas SIM korteles. Tokie įrenginiai galės prisijungti tik prie 2G ryšio, kuris skirtas tik bazinėms funkcijoms – skambučiams ir žinutėms.

Jei SIM kortelė yra senesnė nei 10 metų, ji gali būti nesuderinama su šiuolaikiniais ryšio standartais. Tokiu atveju, net ir naudojant naujausią išmanųjį telefoną, šis automatiškai jungsis prie lėtesnio 2G tinklo, kuris nėra skirtas greitam duomenų perdavimui. Norint užtikrinti visapusišką ryšio kokybę, senas SIM korteles rekomenduojame nemokamai atsinaujinti bet kuriame bendrovės salone.

Kitas 3G ryšio technologijos išjungimo etapas numatytas Telšių apskrityje jau birželio pabaigoje. 3G ryšys bus išjungtas įmonės tinkle visoje Lietuvoje iki šių metų pabaigos.