Vasarą – išbandymai jūsų telefonui: atskleidė, kaip išvengti nuostolių

Vasarą – daugiau rizikų

„Pastebime aiškią tendenciją – vasarą, kai žmonės daugiau keliauja ir aktyviau leidžia laiką lauke, užregistruojamų žalų kiekis padidėja apie 30 proc., lyginant su žiemos periodu, ypač gruodžiu. Tai rodo, kad šiltuoju metų laiku tikimybė, kad įrenginys nukentės yra reikšmingai didesnė, – teigia bendrovės draudimo produkto vadovas. – Be to, per paskutinius kelerius metus vidutinė su draudiminiu remontu susijusi išmoka vienam įrenginiui šoktelėjo maždaug 50 proc. Tai lemia tiek brangstančios originalios detalės, tiek sudėtingesni remonto procesai.“

Anot jo, augantis apdraustų įrenginių procentas atspindi kintančius vartotojų įpročius – ne tik padeda sutaupyti, prireikus telefoną remontuoti, bet ir prisideda prie ilgesnio įrenginio naudojimo.

„Žmonės savo įrenginiais linkę naudotis ilgiau nei anksčiau. Tam įtakos turi keli veiksniai: naujesni telefonai yra ilgaamžiškesni, jų kainos išaugo, todėl natūralu, kad vartotojai siekia maksimaliai išnaudoti savo investiciją. Nauji modeliai dažnai siūlo tik nedidelius patobulinimus, ypač aukščiausios klasės telefonų segmente, kai tuo tarpu pagrindinės funkcijos ir našumas išlieka aktualūs ilgą laiką“, – aiškina L. Savickas.

Jis primena, kad nemokamas garantinis taisymas taikomas tik gamykliniams gedimams, bet negalioja, jei telefonas nukrito ar sušlapo. Patyrus įvykį, už įrenginio taisymą klientui tenka mokėti pačiam, jei telefonas draustas – taisymą kompensuoja draudimo apsauga, pritaikius numatytą išskaitą.

Draudimas draudimui nelygu

Anot eksperto, yra įvairių būdų, kaip galima apsisaugoti nuo papildomų išlaidų, sugedus telefonui. Tačiau verta įsigilinti į draudimo produktų skirtumus.

Pavyzdžiui, skirtingai nuo turto draudimo, kur mobilusis įrenginys gali būti tik viena iš daugelio kategorijų, specialiai įrenginiams skirtame draudime dažniausiai atsižvelgiama į konkretų telefono ar planšetės modelį ir jo rinkos vertę.

„Tai reiškia sąžiningesnę kainodarą klientui. Jis moka įmoką, adekvačią jo turimo įrenginio vertei, o ne pagal apibendrintą statistiką ar bendrą turto krepšelį. Tai gali padėti sutaupyti, jei turite pigesnį modelį, nes tiek pati draudimo įmoka, tiek ir taikoma išskaita bus mažesnė“, – aiškina L. Savickas.

Pasak L. Savicko, dėl koncentracijos į specifines įrenginių žalas, operatorius gali užtikrinti paprastesnį draudiminių įvykių sprendimą, nei daugelis kitų draudimo bendrovių.

„Telekomunikacijų bendrovės, kurios siūlo draudimo paslaugą, apdraudimo ir žalų išmokėjimo procesą yra gerai sustygavusios. Kadangi koncentruojamės būtent į įrenginių žalas, klientai atsakymus ir sprendimus gauna kur kas operatyviau – pakanka užpildyti formą internetu prieš nešant į remonto punktą. Nelieka ilgo laukimo ar sudėtingų procedūrų“, – pabrėžia L. Savickas.

Pasak eksperto, vartotojai gali individualiai pritaikyti draudimą pagal savo poreikius ir finansus pasirinkdami apsaugos lygį ir koreguodami riziką.

„Ne visiems reikia vienodos apsaugos. Todėl siūlome galimybę rinktis tarp pilno įrenginio draudimo ir, pavyzdžiui, tik ekrano draudimo. Pastarasis ypač aktualus, jei įrenginys jau kiek senesnis, bet vis dar puikiai tarnauja – tai gali būti pigesnis ir pakankamas sprendimas. Taip pat klientai gali koreguoti rizikos lygį, taip dar labiau optimizuodami draudimo įmoką“, – teigia L. Savickas.

Draudimas padeda išlaikyti gerą įrenginio būklę net po dužimo ar vandens poveikio, nes įrenginys taisomas originaliomis detalėmis, autorizuotame servise, o tai leidžia ir toliau naudotis gamintojo suteiktu garantinio aptarnavimo laikotarpiu. Tai taip pat užtikrina ir aukštesnę likutinę įrenginio vertę, kai ateina laikas jį parduoti ar pasinaudoti populiarėjančiomis įrenginių supirkimo programomis (pavyzdžiui, „Tele2“ siūloma „Atnešk seną – naują pirk pigiau“).