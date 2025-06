Ukrainiečiai bandys modernią priešdroninę sistemą – štai kaip ji atrodo ir kuo pasižymi

Sistema, pavadinta „Wolf 25 AD“, Ukrainos pajėgų bandoma didėjant mobilių, radarais valdomų oro gynybos sprendimų, galinčių neutralizuoti bepiločius orlaivius ir žemai skrendančias grėsmes, poreikiui.

Sistema „Wolf 25 AD“ sumontuota ant V formos 4×4 modulinės važiuoklės ir varoma 450 arklio galių 9 litrų darbinio tūrio varikliu. Jo maksimalus greitis – 100 km/val., o veikimo nuotolis – iki 700 km. Mašinoje, skirtoje keturių asmenų įgulai, kurią sudaro vairuotojas, vadas, technikas ir šaulys, sumontuota nepriklausoma ratų pakaba ir automatinė pavarų dėžės sistema, todėl ji tinka didelio judrumo operacijoms.

Pagrindinė ginkluotės sistema – „Oerlikon KBA“ 25x137 mm automatinis pabūklas, sumontuotas moderniame bokštelyje. Ji palaiko kelių tipų šaudmenis, įskaitant artimo poveikio (PX-HE) šovinius, skirtus oro taikiniams, ir įvairius šarvamušius bei padegamuosius variantus.

Pabūklas gali šaudyti pavieniais šūviais arba iki 650 šūvių per minutę greičiu. Bokštelyje taip pat integruotas elektrooptinių jutiklių rinkinys „Lotus Lite“ su termovizorinėmis ir dieninėmis kameromis, be to, jame galima naudoti papildomus pagalbinius ginklus, įskaitant nešiojamas oro gynybos sistemas (MANPADS), prieštankines valdomas (ATGM) ir lazeriu valdomas raketas.

Sistemos pagrindą sudaro AESA pagrindu veikiantis AMMR radaras, kuris realiuoju laiku gali sekti iki 150 taikinių. Radaras užtikrina 20 km aptikimo nuotolį fiksuoto sparno orlaiviams, 12 km – sraigtasparniams ir iki 10 km – dronams „Lancet“. Mažesnius žvalgybinius bepiločius orlaivius ir FPV dronus galima aptikti iki 5 km atstumu.

AMMR radarai taip pat pasižymi pažangiomis elektroninėmis kontrpriemonėmis (ECCM), paieškos judant galimybėmis ir integracija su ugnies koordinavimo sistemomis, kad būtų galima vykdyti priešartilerines ir konvojų apsaugos misijas.

Prieš dislokuojant „Wolf 25 AD“ Ukrainoje, jis buvo sėkmingai išbandytas Slovakijoje.

„DefTech“ teigia, kad bandymai tęsiasi, o klientų atsiliepimai yra teigiami. Atsižvelgdama į rezultatus lauke, bendrovė tikisi gauti papildomų užsakymų, rašo „Defence Blog“.