„Dovana“ rusams? Ukrainos gynyboje aptiko spragą, kuri gali brangiai kainuoti

Apie tai pranešė „DeepState“ analitikai, kuriais remiasi Censor.NET.

Pažymima, kad šie neįrengti betoniniai tetraedrai yra dar viena „dovana“ rusams, kurie galėtų juos panaudoti savo inžinerinėms kliūtims statyti.

„Remiantis įvairiais vaizdo įrašais, kuriais su mumis buvo pasidalinta, ir palydovinių vaizdų analize, jie ten stovi jau kelis mėnesius (maždaug nuo žiemos pradžios). Pasak pačių karių, laiko joms įrengti buvo pakankamai. Tačiau tai taip ir neįvyko“, – teigiama ataskaitoje.

Be to, palydovinėse nuotraukose matyti keletas prieš metus pradėtų, bet nebaigtų kasti pėstininkų tranšėjų. Anot „DeepState“, jos labiau primena paskutinio mūšio liekanas. Tokius apkasus be vargo galėtų sunaikinti dronai.

Analitikai pabrėžė inžinerinių įtvirtinimų svarbą stabdant priešą, pateikdami Kostiantynivkos vietovės pavyzdį. Ten iš anksto paruošti minų laukai, prieštankiniai grioviai ir spygliuota viela gerokai sulėtina priešininką.

„Tai, į ką jie [okupantai] iš tikrųjų smarkiai atsitrenkė, buvo prieštankiniai grioviai. Prieštankinis griovys tiesiog išgelbėjo mūsų kailį kartu su spygluota viela, priešpėstinėmis ir prieštankinėmis minomis bei kliūtimis. Jie puikiai atliko savo darbą – ir sulaikydami pėstininkus, ir stabdydami karo mašinas. Kai jie bandydavo pervažiuoti griovį motociklais ar tiesiog praeiti, jie arba sprogdavo ant minų, arba mes bent jau galėdavome pastebėti pėstininkus dronais. Griovys tiesiogine prasme mus labai išgelbėjo ir vis dar padeda“, – sakė vienas iš šiame fronte besikaunančių karių.

„Vienintelė šių įtvirtinimų problema yra ta, kad trūksta personalo, kuris juos prižiūrėtų. O kai priešas perima kontrolę, išstumti rusus tampa labai sunku“, – pridūrė analitikai.

Ankstesniuose pranešimuose nurodyta, kad 2025 m. balandžio 25 d. palydovinėse nuotraukose matyti, jog Žuravkos – Novenkės – Basivkos ruože, besitęsiančiame iki Chotyno ir Junakivkos, visiškai nėra inžinerinių įtvirtinimų. Dėl šios priežasties Rusijos okupantai daro didelį spaudimą šioje teritorijoje, rašo Censor.NET.